SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Emre Sakçı dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

Emre Sakçı dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

27.12.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.

95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.

Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, Kasım ayında da Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza atmıştı.

Fenerbahçeli yüzücü, 50 metre kurbağalama finalinde 25.39’luk derecesiyle ikinci olmuş ve gümüş madalya kazanmıştı.

DHA/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...Kızı için kendini feda etti! Yanındaki bıçakla...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dünyanın en büyüğü 4. kez VakıfBankDünyanın en büyüğü 4. kez VakıfBank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Sosyal medya market market gezen o zabıtayı konuşuyor!

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Futbol tarihine geçecek sarı kart!

Vitor Pereira'ya olay sözler!

Vitor Pereira'ya olay sözler!

Mesut Özil hakkında olay sözler!

Mesut Özil hakkında olay sözler!

Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Sumudica: İnsanlar ağlıyor gibi düşünmesin

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'ye mi imza atıyor? Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Maç sonu ortalık karıştı!

Maç sonu ortalık karıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.