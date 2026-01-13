SPOR

Ertuğrul Doğan'dan Sadettin Saran'a telefon! Oğuz Aydın'da sıcak gelişme

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan transfer çalışmaları ile alakalı açıklamalarda bulundu. Doğan, Fenerbahçe'li Oğuz Aydın, Galatasaray'lı Ahmed Kutucu ve Beşiktaş'lı Ernest Muçi için flaş açıklamalarda bulundu. Doğan'ın Oğuz Aydın transferi için "Sadettin Saran'ı aradım" sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Ertuğrul Doğan'dan Sadettin Saran'a telefon! Oğuz Aydın'da sıcak gelişme
Burak Kavuncu
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın dün gece A Spor yayına bağlanıp, transferlerle ilgili konuşmaları gündemde yer edindi. Doğan'ın Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın transferi için sözleri ise büyük yankı uyandırdı.

"SADETTİN SARAN'I ARADIM!"

Ertuğrul Doğan dan Sadettin Saran a telefon! Oğuz Aydın da sıcak gelişme 1

A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'den transfer etmek istedikleri Oğuz Aydın için Başkan Sadettin Saran ile görüşme yaptıklarını dile getirdi. İşte Doğan'ın sözleri...

"Sadettin Saran'ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. "Görüşebilirsin" dedi. Rakibimizin kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemedi. Konu kapandı." dedi.

"AHMED KUTUCU'YU KİRALAMAK İSTİYORUZ"

Ertuğrul Doğan dan Sadettin Saran a telefon! Oğuz Aydın da sıcak gelişme 2

Galatasaray'da Ahmed Kutucu ile ilgilenen Trabzonspor'da Başkan Doğan açıklamalarda bulundu...
"Ahmed Kutucu'yu kiralamak istiyoruz ama Galatasaray'ın zorunlu satın alma maddesi talebi var. Bu konuda da bir gelişme yok." dedi.

"MUCI İÇİN ORTA YOL BULABİLİRİZ..."

Ertuğrul Doğan dan Sadettin Saran a telefon! Oğuz Aydın da sıcak gelişme 3

Ertuğrul Doğan, "Ernest Muci, Beşiktaş transfer etmeden önce de scout ekibimiz tarafından beğenilen bir oyuncuydu. Ama o maliyetlere çıkamamıştık o zaman. Fatih Tekke, sezon sonunda 'Ben bu oyuncuyu istiyorum' derse, Beşiktaş ile konuşup ödemeyle alakalı bir orta yol bularak bünyemize katarız." açıklamasında bulundu.

ONANA İÇİN ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ!

Ertuğrul Doğan dan Sadettin Saran a telefon! Oğuz Aydın da sıcak gelişme 4

Başkan Doğan Trabzonspor'un Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana için flaş gelişmeyi de duyurdu...

"Andre Onana'nın niyeti Türkiye'de kalıcı olmak değil. Eski formunu yakalayıp Avrupa'ya transfer olmak istiyor.

Ertuğrul Doğan dan Sadettin Saran a telefon! Oğuz Aydın da sıcak gelişme 5

Batagov, Augusto, Oulai ve Pina için teklif var ama vermeyi düşünmüyoruz. Çok farklı rakamlar gelirse, konuşabiliriz." dedi.

