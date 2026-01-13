VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, lig ve Avrupa'da doludizgin

Türkiye'de kadın voleybolunun lokomotif kulüplerinden VakıfBank, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduruyor.

Tecrübeli başantrenörü Giovanni Guidetti yönetiminde sezon başında kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-siyahlı takımın bileği bükülemiyor.

Vodafone Sultanlar Ligi ile CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 18 maçı da kazanan VakıfBank, yoluna doludizgin devam ediyor.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde çıktığı 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlı ekip, ligin namağlup tek takımı konumunda bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği A Grubu'nda da 3'te 3 yapan VakıfBank, bu kulvarda da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor.

SULTANLAR LİGİ'NDE 26 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

VakıfBank, son şampiyon olarak boy gösterdiği Sultanlar Ligi'nde bu sezon da etkili bir mücadele sergiliyor.

Ligin ilk yarısında çıktığı 13 maçı da kazanan sarı-siyahlı ekip, ikinci devrede sırasıyla Zeren Spor ve Beşiktaş'ı yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

Şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon da çıktığı son 11 müsabakadan üstün ayrılan VakıfBank, ligde 26 maçlık galibiyet serisine sahip.

Sultanlar Ligi'nde 14 kez şampiyonluk sevinci yaşayan VakıfBank, son 13 sezonda 8 kez kupayı müzesine götürdü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUP LİDERİ

VakıfBank, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'dan Savino Del Bene, Fransa'dan Volero Le Cannet ve Romanya'dan CS Volei Alba Blaj ile yer aldığı A Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor.

Gruptaki ilk iki maçında Volero Le Cannet'ı 3-0 ve CS Volei Alba Blaj'ı 3-1 yenen sarı-siyahlı takım, ardından son FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonu Savino Del Bene'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nin 2000-2001 sezonundan itibaren geçilen yeni formatında 175 galibiyetle en çok maç kazanan takım konumunda yer alıyor.

Organizasyonda 2010-2011 sezonunda kupayı alarak bu kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk Türk takımı olan VakıfBank, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında ligi namağlup şekilde kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022 ve 2023 yıllarında da zirveye ulaşan sarı-siyahlı ekip, bu kupayı toplamda 6 kez müzesine götürdü.

⁠ÜÇ KEZ GUİNNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA GİRDİ

VakıfBank, elde ettiği başarılarla üç kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girdi.

Sarı-siyahlı ekip, 23 Ekim 2012'den 22 Ocak 2014'e kadar oynadığı 73 resmi maçın tamamını kazanarak "Üst üste en çok resmi maç kazanan voleybol takımı" olarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda yer aldı.

Kazandığı üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğuyla 2020 yılında bu kupayı en çok kazanan ünvanıyla ikinci kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren VakıfBank, 2021 yılında da bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

Sarı-siyahlı takım, 2023 yılında ise elde ettiği 6. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile "CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım" ünvanının sahibi oldu ve üçüncü kez Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı.

SKOR YÜKÜNÜ MARKOVA VE BOSKOVİC ÇEKİYOR

VakıfBank'ta Rus smaçör Marina Markova ve Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic, takımın skor yükünü çeken isimler olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Sultanlar Ligi'nde maç başına 16.8 sayı üreten Markova Şampiyonlar Ligi'nde ise 15.6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Boskovic de ligde maç başına 13.4, Avrupa'da ise 20.3 skor ortalamasıyla dikkati çekiyor.

Ayrıca takım kaptanı Zehra Güneş, Sultanlar Ligi'nde 1.08, Şampiyonlar Ligi'nde 1.43 ile set başına en çok blok yapan oyuncu olurken pasör Cansu Özbay ise Avrupa'da yüzde 57.14 ile verimlilik yüzdesi en yüksek iki pasörden biri konumunda bulunuyor.

GUIDETTI İLE 18. YIL

VakıfBank, 2008'de başladığı görevinde 18. yılını geçiren başantrenör Giovanni Guidetti idaresinde ulusal ve uluslararası arenada birçok önemli başarı elde etti.

53 yaşındaki çalıştırıcı, kulüp tarihinde kazanılan 40 kupanın 29'unun altına imzasını attı.

VakıfBank, Guidetti ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 6 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023), 8 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025), 6 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu yaşadı.