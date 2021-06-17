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Emre Taşdemir: Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum

17.06.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan Emre Taşdemir, yeni sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Emre Taşdemir: Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum

Galatasaray ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Emre Taşdemir, statta düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Evi olarak gördüğü Galatasaray ile tekrar yeni sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Taşdemir, "Başkanımıza ve yöneticilerimize bana inandıkları, güvendikleri için çok teşekkür ederim. Ben de bunun karşılığını sahada göstereceğim. Bir teşekkür de hocama etmek istiyorum. Bana Galatasaray’ın kapısını açtığı için, her zaman yanımda olduğu, arkamda durduğu için hocam Fatih Terim’e de çok teşekkür ederim. Bu sene bizim için yeni bir başlangıç var. Bütün kupaların en büyük favorisi biziz. İnşallah pandemi de biter ve en büyük gücümüz olan taraftarımıza kavuşuruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Hollanda’dan Galatasaray’a yakışan bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyleyen başarılı oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakipleri PSV Eindhoven hakkında ise, "Bu sene çok farklı bir Emre Taşdemir izlettirmek istiyorum. Kampı en iyi şekilde, en güzel şekilde geçirip Hollanda’ya gidip oradan da bize yakışan sonuçla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Emre Taşdemir
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yuh be yuh ba adama nasıl sözleşme yapılır.ne yaptı da sözleşme yenilendi
biraz kendine iyi bak ta sakatlanma lütfen

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