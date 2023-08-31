Emre Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında? Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ne iş yapıyor? Bu akşam MasterChef'te!

Emre Yalçınkaya, MasterChef All Star'da konuk jüri olacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jürilik yaptığı MasterChef'in yeni bölümüne katılan Yalçınkaya'nın hayatı araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Emre Yalçınkaya'nn yaşı ve neiş yaptığı da oldukça merak edildi. İşte Mehmet Şef'in oğlu Emre Yalçınkaya ile ilgili merak edilenler...

EMRE YALÇINKAYA KİMDİR?

27 yaşında olan Emre Yalçınkaya 25 Ekim 1995 tarihinde dünyaya geldi.Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde eğitim alan Emre, sonrasında babasının izinden gitmeye karar verdi.Ayrıca arkadaş çevresinde dakikliği ve rahat tavırlarıyla biliniyor.

EMRE YALÇINKAYA NE İŞ YAPIYOR?

2020 yılının Haziran ayında Mehmet Yalçınkaya önderliğinde kurulan MYK Gastro Arena işletmesinde babasıyla birlikte yer alan Emre, burada genç yetenekleri başarılı şefler ile buluşturup bazı 'workshop' eğitimleri veren kurumun müdürlüğünü yapıyor.

DEPREMZEDELER UNUTULMADI

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya mayıs ayında Mine Bilişik ile Yeşilköy’deki Luvia’da düzenlenen törenle evlendi. Mehmet Yalçınkaya’yı bu mutlu gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır tarafından kıyılan nikâhta çift depremzedeleri de unutmadı. Nikâh şekeri bütçesinin tamamı AFAD aracılığıyla depremzede ailelere bağışlandı. Emre Yalçınkaya’nın müdürü olduğu Myk Gastro Arena’dan da 2 ay boyunca Çocuk Esirge Kurumu’na minik şefler için work shop hediye edildi.

