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Emre Zengilli: Trezeguet gerçek değerini bulduğunda satılabilir

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 18.07.2019 15:16 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli, "Trezeguet'ye bazı teklifler var, yönetimimiz bunu değerlendiriyor. Gerçek değerini bulduğunu, hem oyuncu hem de kulübümüz için iyi bir teklif olduğunu düşündüğümüz zaman neden olmasın. Şu anda düşünce aşamasında, somut herhangi bir durum yok" dedi.

Emre Zengilli: Trezeguet gerçek değerini bulduğunda satılabilir

Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kura çekiminin kendileri için hayırlı olduğunu ifade eden Zengilli, "Sezona Trabzonspor ile başlayacağımız için sevindik. Bizim için hayırlı bir kura olduğunu düşünüyorum. Şu an hazırlıklarımız devam ediyor. Ayın 19'unda yapacağımız hazırlık maçı ile 1'inci etap kamp dönemimizi bitireceğiz. 2'nci kamp dönemimiz olan Avusturya'nın Graz bölgesine gidip burada 3 tane hazırlık maçı yapacağız. Ardından çalışmalarımıza yurdumuza dönerek kendi tesislerimizde devam edeceğiz. İlk hafta oynayacağımız Trabzonspor maçının sonucunu şimdiden kestirmek zor, kendi evimizde oynayacağımız için avantajlıyız. İki takıma da başarılar dilerim. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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"KAMPTA EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRDÜKTEN SONRA 1-2 TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Kampta eksikleri gördükten sonra transfer yapacaklarını söyleyen Zengilli, "Hocamızın ve yönetimimizin kararı doğrultusunda gerekli yerlere transferler yapmaya çalışıyoruz. Zaten şu ana kadar 4 transfer gerçekleştirdik. Mevcut oyuncularımızdan biriyle de kiralama olarak 1 sene daha uzatmaya gittik. Daha transfer döneminin sonuna gelmedik, kampta eksiklerimizi görüp o doğrultuda eksiklerimizi kapatmayı düşünüyoruz. Gidecek ve kalacak oyunculara göre bir planlama olacak, şimdiden bir sayı vermem doğru olmaz. En fazla 1-2 transfer olacaktır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"TREZEGUET GERÇEK DEĞERİNİ BULDUĞUNDA SATILABİLİR"

Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin transferi için de konuşan Zengilli, "Trezeguet'ye bazı teklifler var, yönetimimiz bunu değerlendiriyor. Gerçek değerini bulduğunu, hem oyuncu hem de kulübümüz için iyi bir teklif olduğunu düşündüğümüz zaman neden olmasın. Şu anda düşünce aşamasında, somut herhangi bir durum yok" diye konuştu.

"KEMAL ÖZDEŞ YARIDA KALMIŞ İŞİNİ BİTİRMEK İÇİN GERİ DÖNDÜ"

Zengilli, takıma tekrar dönen teknik direktör Kemal Özdeş için ise şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Özdeş daha önce çalıştığımız bir hoca, kendisi bu camiada üstüne koya koya gelen bir hoca. Bizdeki misyonunu tamamlamadığını düşünüyorum, yarıda kalmış işini bitirmek için geri döndü."

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