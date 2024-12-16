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Emret Komutanım'ın Levent'i her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! Sarp Levendoğlu basketbol takımına dahil oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.12.2024 07:12
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Hem oyunculuğuyla hem de özel hayatıyla bir döneme damga vuran Sarp Levendoğlu, İstanbul'u terk etti, Datça'ya yerleşti. Sarp Levendoğlu basket takımında yer almaya başladı. İşte Sarp Levendoğlu'nun son hali.

Emret Komutanım'ın Levent'i her şeyi bırakıp Datça'ya yerleşti! Sarp Levendoğlu basketbol takımına dahil oldu

MYNET DETAY- Emret Komutanım'ın Üsteğmen Levent'i Sarp Levendoğlu uzun zaman sonra görüntülendi. Bir döneme damga vuran Sarp Levendoğlu artık gözlerden uzak yaşıyor.

Başrollerini paylaştıkları Küçük Ağa filminde tanıştığı Birce Akalay ile evlenen ve daha sonra boşanan aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarp Levendoğlu İstanbul'u terk etti.

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O İSİMLE AŞK YAŞIYOR

En son kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen başarılı oyuncu şarkıcı ve oyuncu Deniz Sipahi ile de aşk yaşıyor. Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sarp Levendoğlu artık Datça'da yaşıyor.

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Sarp Levendoğlu Datçaspor'un basketbol takımında yer aldı. Merkez Tv'ye konuşan oyuncu daha önce basketbol oynadığını belirtti.

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Levendoğlu, "Bugün biz yenildik, arkadaşlar kazandı. Maksat spor yapmak" dedi.

Sarp Levendoğlu'nun son haline kimileri "Abim çökmüş ya. Yakışıklı adamdı" derken kimileri de "Halen çok cool" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Levendoğlu
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