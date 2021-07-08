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En az kendisi kadar güzel! Arzum Onan annesinin gençliğini paylaştı

08.07.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak, annesinin gençlik yıllarından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

En az kendisi kadar güzel! Arzum Onan annesinin gençliğini paylaştı

Arzum Onan, 1993 yılında henüz 20 yaşındayken "Miss Turkey"i kazanmasıyla tanındı. Hemen ardından "Miss Europe" yarışmasında da üçüncü olan Arzum Onan, bir süredir yaptığı mankenliğe yeni bir iş de ekledi. Oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim, o yılların en popüler dizilerinden "Sıcak Saatler"le muazzam bir popülerliğe kavuştu. En önemlisi, hayatının aşkı Mehmet Aslantuğ'la da orada tanıştı. 1996 yılında evlenen çift, o günden bu yana sanat dünyasının örnek gösterilen ve gıpta edilen bir çifti olarak hayatlarını sürdürüyor. Mehmet Aslantuğ centilmenliği ve birikimiyle, Arzum Onan da olağanüstü zarafeti, hiç yaşlanmaması ve açtığı heykel sergileriyle konuşuluyor. Instagram'da da oldukça aktif olan Arzum Onan, son paylaşımıyla zarafeti ve güzelliğinin genetik olduğunu gösterdi.

Annesini görenler şaşırdı

Arzum Onan

Sık yapmadığı bir şeyi yaparak annesinin bir gençlik fotoğrafını paylaşan Arzum Onan, annesine ne kadar benzediğini göstermiş oldu.

Arzum Onan story

Fotoğrafı görenler, sosyal medyada Arzum Onan'ın zarafeti ve güzelliğinin annesinden geldiğine dair yorumlar yaptı.

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Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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