En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?

İşte duyunca şaşıracağınız pek az kişinin bildiği ilginç bilgiler...

En çok insan ölümüne neden olan hayvan hangisidir?

Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinek...Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısı dişi sivrisinekler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisineklerden kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybediyor.

KÖPEKLER NEDEN İNSANIN EN İYİ DOSTU? ABD Bilim Akademisi'nin yayın organı PNAS tarafından yapılan araştırma köpeklerin neden pek çok insana sevimli geldiğini ortaya koydu.

ABD'li ve İngiliz bilim insanlarının bulduğu bulgulara göre, "insanın en iyi dostu" olarak anılan köpeklerin insanlara sevimli gelmesinin nedeni evrim.

Araştırmacılar, köpeklerin özellikle insanlara sevimli gelen üzgün ifadeye bürünmelerini sağlayan göz çevresindeki kaslarının evrim sonucu zaman içerisinde ortaya çıktığını belirledi.

Aynı araştırmaya göre, köpeklerin kaşlarını kaldırmalarını sağlayan bu kaslar, köpeklerin ataları olan kurtlarda bulunmuyor.

UÇAKLARDA EN ÇOK TÜKETİLEN İÇECEK NEDEN DOMATES SUYU? Pek çok havayolu şirketinin açıkladığı rakamlara göre hava en çok tüketilen içecek domates suyu. Örneğin Luftansa her yıl yolcularına 1.7 milyon litre domates suyu ikram ediyor. Peki bunun nedeni ne?

Yapılan bilimsel araştırmaya göre, havada nemin az olması, düşük hava basıncı uçakta içtiğimiz şeylerin tadının farklı olmasına neden oluyor. Bu da domates suyu gibi baskın lezzetlerin yolcular tarafından daha fazla tercih edilmesine neden oluyor.

ASTRONOTLAR NEDEN HEP BEYAZ GİYER? Astronotların giydiği giysilerin Güneş'ten gelen ve uzay yürüyüşleri sırasında korunma şansının olmadığı ışınımları büyük ölçüde yansıtabilir olması için beyaz renkli olmaları gerekiyor.

SELFİE'Yİ İLK KULLANAN KİŞİ KİMDİR? Selfie kavramını pratik olarak ilk kullanan kişi 1839 yılında kendi fotoğrafını çeken Robert Cornelius'dur.

HER GÜN 24 SAAT BOYUNCA SAYI SAYSANIZ 1 TRİLYONA KAÇ GÜNDE ULAŞIRSINIZ? Günde 24 saat sayı sayan kişinin 1 trilyona ulaşması 32 bin yıl sürer.

KULAĞI DİZİNDE OLAN HAYVAN HANGİSİDİR? Çekirgenin kulakları dizlerinde bulunmaktadır.

EN AZ TÜRK VATANDAŞININ YAŞADIĞI ÜLKE HANGİSİDİR? Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Tonga, Tuvalu ve Butan'dan bir tane bile Türk vatandaşı yaşamamaktadır. Nikaragua'da ise 15 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Almanya 2 milyon ile en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülke konumundadır. (Not: Söz konusu verinin bulunmadığı ve paylaşılmadığı ülkeler dikkate alınmamıştır.)

SAAT YÖNÜNDE DÖNEN TEK GEZEGEN HANGİSİDİR? Gezegenimiz Dünya'nın da içinde yer aldığı Güneş Sistemi'nde saat yönünde dönen tek gezegen Venüs'tür.

GOOGLE'IN İLK ADINI BİLİYOR MUSUNUZ? Bugüne neredeyse hayatımızın her alanında olan internet devi Google'ın ilk adı 'BackRub'dı. Kurucular Larry Page ve Sergey Brin 15 Eylül 1997 yılında platformun adını Google'a çevirerek resmi kaydını da bu isimle yaptı.

SUÇ ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKE HANGİSİDİR? Dünyada nüfusuna oranla en çok suç işlenen yer, Vatikan'dır. 2017'de yapılan nüfus sayımına göre bin kişinin yaşadığı Vatikan'da her yıl 600'den fazla suç işlenmektedir.