En başından beri istenmemişti! Yalı Çapkını'nın Diyar'ı Pelin Akil projeye veda ediyor

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizideki senaryo değişikliği dizi hayranları tarafından pek sevilmemişti.

Seyran ve Ferit'in ayrılıp başkalarıyla birlikte olması tepki çekmişti. Diziye Ferit'in yeni partneri olarak yeni sezonda dahil olan Diyar karakterine hayat veren Pelin Akil bu yüzden en başından beri istenmemişti.

Hatta Akil'in sahneleri hep eleştirilmiş ve Mert Ramazan Demir ile öpüşme sahnesine çirkin yorumlar yapılmıştı.

PROJEYE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon başında dizinin ekibine Diyar karakteriyle dahil olan Pelin Akil de ekipten ayrılacak.