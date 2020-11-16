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"En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.11.2020 17:30 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. En büyük hedefinin Fenerbahçe'nin bu sezon şampiyon olması olduğunu söyleyen Emre, sezon başında en çok Mert Hakan Yandaş transferinde zorlandıklarını belirterek, "Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık" sözleriyle Galatasaray'a göndermede bulundu.

"En büyük hedefim bu sezon şampiyon olmak" diyen Emre'den Galatasaray'a gönderme

Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tek hedefinin sarı-lacivertli ekibin başarılı olması olduğunu belirten Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve Başkan Ali Koç ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Başkan Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut'a görevi çerçevesinde en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını belirten Emre Belözoğlu, ''Konumumu, Fenerbahçe'ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, bulunduğum koltukta Fenerbahçe'ye nasıl daha yararlı olurum diye çalışıyorum. Çok iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu'' dedi.

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MERT HAKAN TRANSFERİNDE GALATASARAY'A GÖNDERME

Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını dile getiren Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik'' şeklinde konuştu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1 MİLYON € ANLAŞAN GALATASARAY SİZ 2 MİLYON € VERDİNİZ. Helali hoş olsun ama boş yapma Emre BELEŞOĞLU.
Galatasarayın 2 katı para verip aldınız oynatın bari adam 11e giremiyor amaç Galatasarayda oynamasında oyuncu kenarda beklesinse milli takıma yazık.
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