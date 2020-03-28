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En çok "bankacılık işlemleri" için yardım istediler

ANTALYA HABERLERİ  | 28.03.2020 11:21 | Son Güncelleme

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 18 bin 620 aramanın 9 bin 631'inin mükerrer ya da hizmet kapsamı dışında olduğu belirlendi - Emniyet ve jandarmadan 1184 personelin görevlendirildiği "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda sonuçlandırılan 8 bin 989 hizmetin 2 bin 80'ini bankacılık işlemleri oluşturdu - Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan: - "Vatandaşlarımız dışarı çıkıp hayati risk almasınlar, evlerde kalsınlar. Biz her türlü ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz"

AYŞE YILDIZ - Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, Antalya 112 Acil Çağrı Merkezini en çok bankacılık işlemleri için aradı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Antalya'da oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Toplam 56 görevlinin çağrıları aldığı merkeze bir haftada 18 bin 620 arama gerçekleştirildi. Çağrıların 9 bin 631'inin mükerrer ya da hizmet kapsamı dışında olduğu tespit edildi.

Emniyet ve jandarmadan 1184 personel ve 203 aracın görevlendirildiği destek grubunda, vatandaşların ihtiyacı kesintisiz sağlandı. Merkezi 1984 kişi bilgi almak için aradı, talep eden 585 vatandaşın ilaçları alınarak, evlerine teslim edildi.

Farklı şehirlerden yakınlarının yanına gelen ve dışarı çıkmaları kısıtlanan 1794 kişinin de seyahat belgeleri düzenlenerek, istedikleri yerlere ulaşmasına yardımcı olundu. 1301 ailenin gıda ihtiyacı karşılandı, 132 kişinin hastane randevusu alındı, 1113 vatandaşın ise sağlık koordinasyon aktarımı sağlandı.

- Köpeğini gezdirmek isteyen de aradı

Ekiplerin 24 saat titiz çalıştığı "Vefa Sosyal Destek Grubu"nda sonuçlandırılan 8 bin 989 hizmetin 2 bin 80'ini bankacılık işlemleri oluşturdu. Çağrı merkezini, gıda, ilaç ve sağlık hizmetleri dışında köpeğini dışarıda gezdirmek için izin isteyen de Alman ekmeği talep eden de aradı.

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, vatandaşlara seyahatten hastane randevusuna kadar her konuda yardımcı olduklarını söyledi.

Halkın maaş konusunda çok talebi olduğunu aktaran Çalışkan, ilgili prosedürlerden sonra kamu personeli ya da PTT'nin personelinin maaşı vatandaşa elden teslim ettiğini vurguladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yoğun çalıştıklarını belirten Çalışkan, "Vatandaşlarımız dışarı çıkıp hayati risk almasınlar, evlerde kalsınlar. Biz her türlü ihtiyaçlarını imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

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