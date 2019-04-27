Mynet Trend

En çok satan akıllı telefon olmayı başardı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 27.04.2019 08:22 | Son Güncelleme

Apple için global pazarda işler pek de yolunda gitmiyor. Malum Cupertino merkezli şirket, pek çok ülkede katı bir fiyat politikası uyguluyor. Nitekim Türkiye de bu ülkelerden biri. ABD’de 750 dolardan satılmakta olan iPhone XR ülkemizde 7400TL civarında fiyatlardan satılmakta. Hal böyle olunca, Apple’ın ülkemizdeki satışları da durma noktasına geldi.

En çok satan akıllı telefon olmayı başardı

Fakat Apple için işler o kadar da kötü gitmiyor. Özellikle de kendi ülkesinde. ABD pazarında uzun yıllardan beri zirvede yer alan Cupertino merkezli şirket, son çeyrekte kan kaybetmişti. Samsung ile arasındaki fark iyiden iyiye eriyen Apple, XR modelinin sayesinde zirvede kalmaya devam ediyor.

CIRP tarafından açıklanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz çeyrekte ABD’de en çok satan akıllı telefon açık ara farklı iPhone XR oldu.

Elbette XR’ın bu kadar fazla satmasının birden fazla nedeni mevcut. Öncelikli olarak fiyatı. 750 dolar gerçekten ABD gibi bir ülkede hayli uygun bir etiket. Zira bunu dolar/tl gibi düşünmek yerine birim olarak düşünmek gerekiyor. Şöyle ki aylık asgari maaş olarak 1600 birim ödenen bir ülkede 750 birime XR gibi bir telefon alabiliyorsunuz.

Tabi ki Apple’ın bu satış başarısı ABD ile sınırlı kalırsa ilerleyen zamanlarda bir takım sorunlarla karşılaşabilir. Bakalım yeni nesil iPhone modelleri, Apple’ın global pazardaki gücünü geri kazanmasında ne kadar yardımcı olacak. Bekleyip göreceğiz.

Nokia ile çeyrekte 5G yüzünden zarar etti

PARTNER'Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!''Eşimin eteğini de öperim, ayağını da öperim... Bundan kime ne!'
Nokia 8110 4G WhatsApp desteğiNokia 8110 4G WhatsApp desteği
Galaxy View 2 fiyatı ve çıkış tarihi netlik kazandıGalaxy View 2 fiyatı ve çıkış tarihi netlik kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone XR en çok satan telefon akıllı telefon
 

En Çok Okunan Trend Haberler

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

'Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi' iddiası!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

Melih Gökçek'ten Fatih Portakal'a önce telefon sonra teşekkür!

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

TEM'de intihar girişimi! 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

Burhan Kuzu'dan Buket Aydın'a destek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Days Gone inceleme puanları ile ortalama bir oyun olduğunu gösterdi

Days Gone incelemesi

Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı

Galaxy A70 Türkiye fiyatı ile karşımıza çıktı

AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü

AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü

Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri

Starlink: Battle for Atlas sistem gereksinimleri

PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

PS4 şu ana kadar ne kadar atış yaptı

2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

2019 Google Play ödülleri adayları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.