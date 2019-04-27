En çok satan akıllı telefon olmayı başardı

Fakat Apple için işler o kadar da kötü gitmiyor. Özellikle de kendi ülkesinde. ABD pazarında uzun yıllardan beri zirvede yer alan Cupertino merkezli şirket, son çeyrekte kan kaybetmişti. Samsung ile arasındaki fark iyiden iyiye eriyen Apple, XR modelinin sayesinde zirvede kalmaya devam ediyor.

CIRP tarafından açıklanan yeni bir rapora göre, geçtiğimiz çeyrekte ABD’de en çok satan akıllı telefon açık ara farklı iPhone XR oldu.

Elbette XR’ın bu kadar fazla satmasının birden fazla nedeni mevcut. Öncelikli olarak fiyatı. 750 dolar gerçekten ABD gibi bir ülkede hayli uygun bir etiket. Zira bunu dolar/tl gibi düşünmek yerine birim olarak düşünmek gerekiyor. Şöyle ki aylık asgari maaş olarak 1600 birim ödenen bir ülkede 750 birime XR gibi bir telefon alabiliyorsunuz.

Tabi ki Apple’ın bu satış başarısı ABD ile sınırlı kalırsa ilerleyen zamanlarda bir takım sorunlarla karşılaşabilir. Bakalım yeni nesil iPhone modelleri, Apple’ın global pazardaki gücünü geri kazanmasında ne kadar yardımcı olacak. Bekleyip göreceğiz.

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