En eski tavuk pişirme yöntemi: Çingene tavuğu

Anadolu ve Güney sahillerinde yapılan çingene tavuğu oldukça farklı bir pişirme yöntemine sahiptir. Büyük ve kapaksız teneke içine demir sopa ya da çubuk yardımıyla yerleştirilen bütün tavuk, mangal ateşinde yavaşça pişer. Teneke içinde pişirilmesinin nedeni ise tavuğun pişerken suyunu kaybetmemesi ve dışının çıtır bir şekilde kalmasıdır. Dışı çıtır olan tavuğun iç kısmı ise son derece yumuşak kalır.

Oldukça eski bir pişirme yöntemi olan tenekede tavuğu yapması biraz zaman alsa da ortaya çıkan lezzeti buna değer dedirtir.

Nasıl yapılır?

18 litrelik kapaksız bir teneke. Bunun için zeytin ya da peynir tenekesinden faydalanabilirsiniz.

Tavuğa geçirmek için demir ya da metal uzun bir sopa

Bir bütün tavuk

4 adet soğan

2 baş sarımsak

Tuz ve karabiber

Metal ya da demir boru, tenekeye sığacak bir metal üzerine kaynak yapılarak sabitlenir.

Soğanlar rendelenir ve bütün sarımsaklarla beraber tavuğun içine doldurulur.

Tavuğun dış kısmına tuz ve karabiber sürülür. Bütün tavuk birkaç saat boyunca bu şekilde dinlendirilir.

Hazırlanan tavuk demir sopaya geçirilir. Tenekenin etrafı toprakla kaplanır.

Tenekenin üzerine mermer gibi ağırlık yapacak bir metaryal konur.

Tenekenin etrafına çalışlar yerleştirilir ve ateş yakılır. Yaklaşık 1 saat kadar bu şekilde ellenmeden pişirilir.

Bir saatin sonunda nar gibi kızarmış tavuğunuz hazır. Afiyet olsun.

Görsel kaynak: www. ekomuze.org

