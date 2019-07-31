En güzelini siz yapın: Bamyanın sünmemesi için püf noktaları

'Nadir' seveni olan yaz sebzesi bamya, doğru pişirildiği zaman tadından yenmez. Evet, biz o bamya seven azınlığın içindeyiz :)

Yapması son derece marifet isteyen bamya, biraz tecrübe biraz da bilgi birikimi istiyor. Pişirildiğinde sünen bamya ne yazık ki iç bulandırır. Bunun önüne geçmek için sizlerle en etkili teknikleri paylaşacağız. Tecrübe kısmı da bol bol pratik yapmanıza bakar. Haydi, başlayalım;

İlk iş bamyayı seçmekle başlıyor. Satın alırken irileri değil de daha ufak ve şişman bamyaları tercih edin. Onlar ki çok daha lezzetli ve daha az sünen yapıya sahiptirler.

İkinci önemli aşama ise bamya temizleme. Bıçak yardımıyla bamyanın sap kısmını pramit şeklinde kesmeniz gerekiyor. Yani, bamyanın üst külahını bir bıçakla 360 derece döndürerek, derine inmeden, alt kısmına bıçak darbesi vurmadan soymalısınız. İşte bu nokta gerçekten tecrübe gerektiriyor.

Üçüncü aşama bamyaları taze limonlu suda bekletmek. Bamyaları doğru bir şekilde temizledikten sonra derin bir kabın içine limonlu suda yaklaşık 1 saat bekletin. Bu işlemi yapmıyorsanız da bamyayı pişirirken limon tozu ekleyebilirsiniz.

Bamyayı kesinlikle düdüklü tencerede pişirmeyin. Yoksa erir ve süner.

Bamyayı ateşe koyduktan sonra kesinlikle karıştırmamalısınız. Çevirmeye kalktığınız bamyalar darbe alır ve içindeki sıvıyı piştikçe dışarı salar. Bunların hepsi, bamya pişirirken kaçınmanız gereken davranışlardır.

