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En hafif şerbetli tatlı: Sütlü Nuriye tarifi

07.07.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda baklava lezzetinden vazgeçemiyor ama daha hafif bir alternatif arıyorsanız Sütlü Nuriye tam size göre! Baklava yufkasıyla yapılan Sütlü nuriyeyi hala denemediyseniz bu bayram kesinlikle denemeniz gerekiyor.

En hafif şerbetli tatlı: Sütlü Nuriye tarifi

Sütlü Nuriye herkes tarafından sevilerek yeniliyor. Yapımının zor olduğu düşünülen bu tatlıyı baklavalık yufka ile çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Yapacağınız sütlü Nuriyenin lezzeti evde açılmış gibi olacak. Bu tarif ile dışarıdan Sütlü Nuriye almanıza gerek kalmayacak.

SÜTLÜ NURİYE TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 250 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı çekilmiş fındık

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 3 su bardağı süt

Yapılışı

  • İlk olarak şerbeti yapmakla başlayın. Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın.
  • 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Tereyağını eritin. Üzerinde oluşan köpüğü almak içinde süzgecin içine havlu kağıt serin ve tereyağını dökün. İyice süzüldükten sonra köpükten arınan tereyağının içerisine sıvı yağ ekleyin.
  • Yufkalarınızı tezgaha serin ve borcam boyutunda kesin.Yufkaları alt tabana 20 yaprak, üst tabana da 24 yaprak olacak şekilde ayırın. Üzeri için ayırdığınız yufkaları temiz bir beze sarın ki kurumasın. Çok ince oldukları için çabuk kururlar.
  • Borcamı yağlayın. Bir yaprak yufkanızı borcama yerleştirip üzerini yağlayın. Her yufka arasını yağlayarak üst üste dizin. En üst yufkayı serip üzerini yağlamadan fındıkları yayın ve biraz yağ gezdirin.
  • Aralarına fındık serpin. Geri kalan yufkaları da aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste dizin. İstenilen büyüklükte kare kare keserek üzerine kalan yağı sürün.
  • 170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Altının iyice piştiğinden emin olun.
  • Baklavanızı piştikten sonra 10 dk dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün.
  • 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.
  • Son olarak antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!


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