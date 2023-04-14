En Hamarat Benim haftanın birincisi kim oldu? 14 Nisan 2023 Cuma En Hamarat Benim'de haftanın kazananı!

En Hamarat Benim yarışmasında haftanın birincisi bugün belli olacak. Bugün yapılacak son temizliğin ve yemeğin ardından son puanlar verilecek ve kazanan isim belli olacak. En Hamarat Benim'de haftanın kazananı Kadir Ezildi tarafından açıklanacak. İşte ayrıntılar...
En Hamarat Benim 14 Nisan 2023 Cuma günü haftanın final bölümüyle ekrana gelecek.
Fox Tv'nin sevilen yarışma programında kazanan isim belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.
Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifi Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek.
Kendine güvenen hamarat yarışmacılar bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
17:30 Tetikçinin Oğlu
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Tetikçinin Oğlu
22:30 Orta Sayfa
00:45 Tetikçinin Oğlu
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:30 Tetikçinin Oğlu
07:00 Yasak Elma