En iyi araba filmleri: Kıyasıya yarışlar, heyecanlı kovalamacalar

Hız tutkunlarının favorisi araba filmleri… Vizyon filmleri arasında her zaman bir tane görebileceğiniz araba filmleri genel olarak aksiyon, suç türünde veya yarış temalı oluyor. Motorun sesiyle başlayan aksiyon, durmak bilmeyen kovalamaca sahneleri bu türün hayranlarını ekranların karşısına adeta kilitliyor.

İşte arabaların başrolde olduğu en iyi araba filmleri…

Aksiyonun kimi zaman iki, kimi zaman dört teker üzerinde yaşandığı şahane filmler arasında Taşıyıcı, Arabalar ve Hızlı ve Öfkeli gibi seriler de en çok izlenenler arasında. Araba çizgi filmleri de geleceğin araba tutkunlarını küçük yaştan yakalayor. Örneğin animasyon yapım Arabalar (Cars) akla ilk gelen filmlerden.

Arabalar (Cars) serisi – 2006, 2011, 2017

Pixar’ın unutulmaz yapımlarından olan Arabalar (Cars) serisi, animasyon yapımları arasında artık klasiklerden biri sayılmaktadır. Dünyanın en hızlı yarış arabası Şimşek McQueen’in heyecan dolu maceralarını konu alan film; arabalar üzerinden hayatın anlamına dokunan keyifli bir seri.

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and the Furious) serisi – 2001

Fitili 2001 yılında ateşlenen Hızlı ve Öfkeli serisinin 8 devam filmi daha geldi. Dokuzuncu da yolda! Şimdiye kadar dört farklı yönetmenin kamera arkasına geçtiği seride ilk filmi Rob Cohen, ikinci filmi John Singleton, üçüncü ve altıncı filmi Justin Lin, yedinciyi James Wan ve son olarak sekizinci filmi James Wan yönetti. Henüz yapım aşamasında olan dokuzuncu filmin yönetmen koltuğunda yeniden Justin Lin oturuyor. Sokak yarışları, silahlı soygun ve aksiyonun yüksek dozda olduğu yapımın başrollerini Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez ve Dwayne Johnson gibi isimler paylaşıyor.