En iyi araba filmleri: Kıyasıya yarışlar, heyecanlı kovalamacalar

Hız tutkunlarının favorisi araba filmleri… Vizyon filmleri arasında her zaman bir tane görebileceğiniz araba filmleri genel olarak aksiyon, suç türünde veya yarış temalı oluyor. Motorun sesiyle başlayan aksiyon, durmak bilmeyen kovalamaca sahneleri bu türün hayranlarını ekranların karşısına adeta kilitliyor.
Aksiyonun kimi zaman iki, kimi zaman dört teker üzerinde yaşandığı şahane filmler arasında Taşıyıcı, Arabalar ve Hızlı ve Öfkeli gibi seriler de en çok izlenenler arasında. Araba çizgi filmleri de geleceğin araba tutkunlarını küçük yaştan yakalayor. Örneğin animasyon yapım Arabalar (Cars) akla ilk gelen filmlerden.
Pixar’ın unutulmaz yapımlarından olan Arabalar (Cars) serisi, animasyon yapımları arasında artık klasiklerden biri sayılmaktadır. Dünyanın en hızlı yarış arabası Şimşek McQueen’in heyecan dolu maceralarını konu alan film; arabalar üzerinden hayatın anlamına dokunan keyifli bir seri.
Fitili 2001 yılında ateşlenen Hızlı ve Öfkeli serisinin 8 devam filmi daha geldi. Dokuzuncu da yolda! Şimdiye kadar dört farklı yönetmenin kamera arkasına geçtiği seride ilk filmi Rob Cohen, ikinci filmi John Singleton, üçüncü ve altıncı filmi Justin Lin, yedinciyi James Wan ve son olarak sekizinci filmi James Wan yönetti. Henüz yapım aşamasında olan dokuzuncu filmin yönetmen koltuğunda yeniden Justin Lin oturuyor. Sokak yarışları, silahlı soygun ve aksiyonun yüksek dozda olduğu yapımın başrollerini Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez ve Dwayne Johnson gibi isimler paylaşıyor.
Formula 1 yarışlarının en ihtişamlı yıllarında geçen Zafere Hücum, Avusturyalı F1 yarışcısı Niki Lauda ve İngiliz rakibi James Hunt arasındaki dillere destan rekabeti konu alıyor. Formula 1’in altın dönemi olan 1970’li yıllarda geçen filmin yönetmenliğini Oscar ödüllü isim Ron Howard üstleniyor. Formula 1 tutkunlarını ve araba filmleri sevenleri bir hayli tatmin edecek olan filmde iki hırslı Formula 1 pilotunu Daniel Brühl ve Chris Hemsworth canlandırıyor.
Mükemmel kadrosu, özgün senaryosu ve soluk soluğa kovalamaca sahneleriyle araba filmleri severlerin favorisi olacak olan Tam Gaz, komedi sosuyla da yüzünüzü güldürecek. Yönetmenliğini ve senaristliğini Edgar Wright’ın üstlendiği 2017 yapımı film, müzikleriyle de unutulmazlar arasında yer alıyor. Filmin başrollerinde Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx ve Jon Bernthal gibi isimler yer aldı. Müthiş araba kullanan yetenekli Baby, çok büyük soygunlar organize eden Doc için çalışmaktadır. Baby, güzel garson Debora ile tanışıp ona âşık olduğunda, hayatını suç dünyasından uzak bir şekilde sürdürmenin gerçekten mutlu olabilmesi için gerekli olduğunu fark edecektir.
Matt Damon ile Christian Bale ikilisini bir araya getiren filmde, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikâyesini konu alıyor. Henry Ford II ve Lee Iacocca ikilisi, tuhaf ancak kararlı bir grup Amerikalı mühendis ve tasarımcıdan sıfırdan bir otomobil yapmalarını ister. Bu ekip uzun yıllardır pistlere egemen olan Ferrari’yi Fransa’da düzenlenen 1966 Le Mans Dünya Şampiyonası’nda alt etmek için işe koyulur.
Fantastik, bilim kurgu yapımı Mad Max: Fury Road, vizyona girdiği yıl futuristik çizgisi ve set tasarımı ile damga vurdu. Post-apokaliptik türünün yaratıcısı ve efsanevi “Mad Max” filmlerinin ardındaki usta yönetmen George Miller'ın bir kez daha yönetmen koltuğunda oturuyor. Mad Max: Fury Road’un başrollerini Charlize Theron ve Tom Hardy'i paylaşırken filmde; Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Josh Helman, Rosie Huntington-Whiteley, Riley Keough, Zoë Kravitz gibi isimler yer alıyor.
F. Gary Gray yönetmenliğindeki film, 1969 yapımı, Peter Collinson'un yönettiği ve başrolde Michael Caine'in yer aldığı aynı adlı filmin yeniden çevrimidir. İtalyan İşi’nin başrollerini Mark Wahlberg, Charlize Theron, Jason Statham ve Edward Norton paylaşmaktadır. Soyguncu çetesinin lideri olan Charlie Croker’ın Los Angeles tarihindeki en büyük trafik sıkışıklığını yaratarak yapmayı planladıkları altın soygununu konu alıyor.
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