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  4. En iyi kadınbudu köfte tarifini yapan kazandı! Mehmet Şef'ten kadınbudu köftenin püf noktası

En iyi kadınbudu köfte tarifini yapan kazandı! Mehmet Şef'ten kadınbudu köftenin püf noktası

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 08:41
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MasterChef yarışmacıları bu sefer de en iyi kadınbudu köfteyi yapmak için mücadele etti. MasterChef Emre'nin tabağı en iyisi seçilirken Emre Mehmet Şef de kadınbudu köftenin püf noktasını söyledi. İşte kadınbudu köfte tarifi...

En iyi kadınbudu köfte tarifini yapan kazandı! Mehmet Şef'ten kadınbudu köftenin püf noktası

MasterChef son bölümde yarışmacılar 150 bin TL'lik ödül için yarıştı. Yarışmanın ilk etabında en iyi kadınbudu köftenin yapılması istendi.

Mehmet Şef kadınbudu köftenin püf noktasını da verdi.

Mehmet Şef "kadınbudu köfte pofuduk olur. Kestiğimiz zaman pirinç ve kıyma dengesi çok iyi olacak dış kaplaması çok iyi olacak. Soğan kıyma dengesi çok önemli" dedi.

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Emre'nin kadınbudu köftesi şeflerin ilgisini çekti. Jüri ne iyi kadınbudu köftenin Emre'nin yaptığı olduğunu söyledi. Etabın birincisi de Emre oldu.

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KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

Pirinç için Malzemeler
3 su bardağı su – pirinç için
4 yemek kaşığı pirinç
Kıymalı Harç için Malzemeler
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet orta boy soğan
1 kilo yağsız dana kıyma
Tuz
Karabiber
Yenibahar
½ bağ maydanoz

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Panelemek için Malzemeler
Un
Yumurta
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek yağı

Pirinç için;
Bir sos tenceresine suyu ilave edip kaynatın.
İçerisine pirinçleri ilave edin ve yumuşayana kadar haşlayın.

Kıymalı harç için;
Tavanızı ocağa alın ve zeytinyağı ilave edip ısıtın.
İnce yemeklik doğradığınız soğanları tavanıza ilave edip yumuşayana kadar soteleyin.
Kıymayı 2 eşit parçaya ayırın ve yarısını tavaya ilave edip sotelemeye devam edin.
Tuz, karabiber ve yenibaharı ilave edip hafif ezerek karıştırın.

Birleştirmek için;
Bir karıştırma kabına kalan çiğ kıymayı koyun.
İçerisine pişirdiğiniz kıymalı harç ve ince doğradığınız maydanozu ilave edip hafif karıştırın.
Ardından içerisine bir tutam tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.
Pişen pirinçlerinizi süzün ve kıymalı harcınıza ilave edip karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız köfte harcından dolu bir avuç alın ve avucunuzda yuvarlayıp oval köfteler yapın.
Bir kaba un, diğer kaba yumurtaları alıp çırpın.
Bir tavaya ayçiçek yağını ilave edip iyice ısıtın.
Hazırladığınız köfteleri önce una, ardından çırpılmış yumurtaya bulayın.
Kızan yağa köfteleri alın ve hafif saçaklı kalacak şekilde kızartın.

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Anahtar Kelimeler:
köfte tarifi Masterchef
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