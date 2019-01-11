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En iyi korunan Zeus Tapınağı Türkiye’de

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SEYAHAT  | 11.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti, kar yağışının ardından oluşan beyaz örtüsüyle farklı bir görünüme kavuştu.

En iyi korunan Zeus Tapınağı...

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.
Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, "İkinci Efes" olarak da adlandırılıyor.
Bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle antik kentteki Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfi tiyatro ile tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum beyaz örtüyle kaplandı. 20 santimetre karın bulunduğu antik kent, her mevsim olduğu gibi ziyaretçilerin ilgisini görüyor.
Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli amfiteatr, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, Meter Steunene kutsal alanı, nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunuyor.
Roma döneminde antik kentte 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Aizanoi Antik Kent Zeus Tapınağı UNESCO Kütahya

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