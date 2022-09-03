"En iyi takım ruhu" ödülü alan ROV ekibinin insansız su altı aracı TEKNOFEST'te

RECEP BİLEK - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Giresun etabında "En iyi takım ruhu ödülü" alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ROV (insansız su altı aracı) takımının geliştirdiği insansız su altı aracı, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

DEÜ'nün 12 kişilik ROV ekibince tasarlanan, özellikle dalgıçlara yol göstermek ve araştırmalar yapmak üzerine üretilen insansız su altı aracı ilgi çekiyor.

Giresun etabında "En iyi takım ruhu ödülü" alan ROV ekibinden Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ferhat Yasakçı, AA muhabirine, her sene TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

Geliştirdikleri insansız su altı araçlarının hem otonom hem de kol vasıtasıyla çalışabildiğini belirten Yasakçı, "Bu sene TEKNOFEST'e 5. kez katılıyoruz. Aracımızda kamera bulunuyor. Bu kamerayla görüntü işleme yapıyoruz. ROV'lar genellikle araştırma, kurtarma görevlerinde kullanılabiliyor, dalgıçlara yol gösterebiliyor, haritalandırma yapabiliyor. Kamera sayesinde görüntü işleme yapabiliyoruz. O yüzden bize çok kolaylık sağlıyor." dedi.

Hedeflerinin havuzdan çıkıp denize girmek olduğunu vurgulayan Yasakçı, "Denizdeki faaliyetler daha fazla oluyor. Ege Denizi'ne kıyısı olan bir yerde yaşadığımız için daha derinlere girip araştırmalara katılmak, ekolojik çeşitliliği araştırmak gibi faaliyetlere katılmak için daha çok çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

