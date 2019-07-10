YEMEK

En iyi tariflerinizi bile mahvedecek 7 pişirme hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Enfes bir yemek pişirmeye karar verdiniz, tarifteki tüm adımları doğru bir şekilde uyguladınız ama sonuç istediğiniz gibi olmadı. Bu hikaye size bir yerden tanıdık geliyor mu? Öyleyse dikkat etmeniz gereken farklı noktalar var.

Yemek pişirirken tat bozan hiçbir engel ile karşılaşmak istemiyorsanız bu pişirme hatalarından kaçınmalısınız.

En iyi tariflerinizi bile mahvedecek 7 pişirme hatası

Tavayı aşırı doldurmayın

Tavayı aşırı doldurmayın
Et pişirirken dış çevresinin iyi bir şekilde pişmesini ve hafif gerek olmasını istiyorsanız, tavayı doldurmamalısınız. Tavanın içi kalabalık olduğunda et kaynayarak pişer ve istenilen gevrekliği elde edemezsiniz.

Makarna suyuna tuz ekleyin

Makarna suyuna tuz ekleyin
Tatsız bir makarna pişirmek istemiyorsanız bunun için pişirme suyuna tuz atmalısınız. Sonrasında eklediğiniz hiçbir sos ne yazık ki yemeği kurtarmayacaktır. 300 gram makarna için bir çorba kaşığı tuz kullanın.

Kızartmalarda zeytinyağı kullanmayın

Kızartmalarda zeytinyağı kullanmayın
Yüksek sıcaklığa maruz kalan zeytinyağı besin değerlerini kaybeder ve yanmaya başlar. Bu da yemeğinizin tadını mahvedebilir. Bu nedenle salatalarda zeytinyağı, kızartmalarda ise rafine ay çiçek yağı kullanmak daha doğrudur.

Kuru malzemeleri ölçerken bardak kullanmayın

Kuru malzemeleri ölçerken bardak kullanmayın
Tarifte verilen ölçülere tam olarak uyulması gerekir. Bu aşamada bardak kullanarak hamur malzemeleri ölçümlendirmeniz yanlış olabilir. Mutfakta özel ölçüm kabı ve mutfak terazisi kullanmaya özen gösterin.

Tencerenizin yeterince sıcak olduğundan emin olun

Tencerenizin yeterince sıcak olduğundan emin olun
En iyi şefler, "Tavanızın yeterince sıcak olduğunu düşünüyorsanız, iki dakika daha bekleyin ve daha sonra pişirmeye devam edin" diyorlar.

Her ürünü buzdolabında saklamayın

Her ürünü buzdolabında saklamayın
Tüm yiyecekleri buzdolabında saklamak iyi bir fikir değildir. Domates, soğan, sarımsak, patates, kabak, patlıcan ve kivi ve mango gibi çeşitli tropik meyveler, ılık tutulduğunda daha lezzetli olur. Buzdolabında saklandığında, bu ürünler tazeliğini kaybeder ve daha çabuk bozulur.

Yumurtaları gereğinden fazla pişirmeyin

Yumurtaları gereğinden fazla pişirmeyin
Haşlanmış yumurtaların sarı kısmı kimi zaman griye döner. Bu durum yumurtayla alakalı değil, sizin yanlış pişirme tekniğinizle ilgili bir durumdur. Yumurta kaynamaya başladığında ocağın altını kapatın ve kaynar suda yumurtaları 10 dakika bekletin. Bu sayede yumurta akı ve sarısı daha uygun bir şekilde ve renkte kalacaklardır.
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