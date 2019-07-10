Yemek pişirirken tat bozan hiçbir engel ile karşılaşmak istemiyorsanız bu pişirme hatalarından kaçınmalısınız.

En iyi tariflerinizi bile mahvedecek 7 pişirme hatası

Tavayı aşırı doldurmayın Et pişirirken dış çevresinin iyi bir şekilde pişmesini ve hafif gerek olmasını istiyorsanız, tavayı doldurmamalısınız. Tavanın içi kalabalık olduğunda et kaynayarak pişer ve istenilen gevrekliği elde edemezsiniz.

Makarna suyuna tuz ekleyin Tatsız bir makarna pişirmek istemiyorsanız bunun için pişirme suyuna tuz atmalısınız. Sonrasında eklediğiniz hiçbir sos ne yazık ki yemeği kurtarmayacaktır. 300 gram makarna için bir çorba kaşığı tuz kullanın.

Kızartmalarda zeytinyağı kullanmayın Yüksek sıcaklığa maruz kalan zeytinyağı besin değerlerini kaybeder ve yanmaya başlar. Bu da yemeğinizin tadını mahvedebilir. Bu nedenle salatalarda zeytinyağı, kızartmalarda ise rafine ay çiçek yağı kullanmak daha doğrudur.

Kuru malzemeleri ölçerken bardak kullanmayın Tarifte verilen ölçülere tam olarak uyulması gerekir. Bu aşamada bardak kullanarak hamur malzemeleri ölçümlendirmeniz yanlış olabilir. Mutfakta özel ölçüm kabı ve mutfak terazisi kullanmaya özen gösterin.

Tencerenizin yeterince sıcak olduğundan emin olun En iyi şefler, "Tavanızın yeterince sıcak olduğunu düşünüyorsanız, iki dakika daha bekleyin ve daha sonra pişirmeye devam edin" diyorlar.

Her ürünü buzdolabında saklamayın Tüm yiyecekleri buzdolabında saklamak iyi bir fikir değildir. Domates, soğan, sarımsak, patates, kabak, patlıcan ve kivi ve mango gibi çeşitli tropik meyveler, ılık tutulduğunda daha lezzetli olur. Buzdolabında saklandığında, bu ürünler tazeliğini kaybeder ve daha çabuk bozulur.