En iyi Türk filmleri 2023 - Yeşilçam ve Türk sinemasının en sevilen filmleri

Türk sineması uzun bir geçmişe sahip olan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Yıllar içinde Türk filmleri hem içerik hem de teknik açıdan büyük bir ilerleme kaydetmiş ve izleyicilerin kalplerinde özel bir yer edinmiştir. 2023 yılında Türk sineması oldukça heyecan verici ve başarılı yapımlara imza atmıştır. Hem Yeşilçam'ın nostaljik dokusunu koruyan hem de günümüz izleyicilerinin beklentilerini karşılayan birçok film bu yıl vizyona girmiştir. En iyi Türk filmlerinden bazılarını sizler için derledik!

1. Hababam Sınıfı (1975)

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit

Tür: Komedi

Süre: 87 dakika

En iyi Yeşilçam filmleri listesinin başındaki yapımlardan biri olan "Hababam Sınıfı" Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alır. En iyi Türk komedi filmlerinden biri olan filmde İstanbul'daki sıradan bir ilkokulda geçen hikaye, yaramaz öğrencilerin başlarına gelen komik olayları konu alır. Kemal Sunal'ın eşsiz performansı ve unutulmaz replikleriyle, izleyicilere bol kahkahalı bir deneyim sunar.

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin

Tür: Romantik, Drama

Süre: 100 dakika

"Selvi Boylum Al Yazmalım", Yeşilçam'ın en ikonik romantik dramalarından biridir. Zorlu bir aşk hikayesini anlatan filmde, genç bir kadın ile işçi bir adam arasındaki duygusal çekişmeler ve engeller konu alınır. Türkan Şoray'ın büyüleyici performansı ve Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğiyle, izleyicileri etkileyen unutulmaz bir film ortaya çıkar.

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3. Eşkıya (1996)

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç

Tür: Dram, Suç

Süre: 128 dakika

"Eşkıya" Türk sinemasının başyapıtlarından biridir. Şener Şen'in unutulmaz performansıyla dikkat çeken film, karanlık bir geçmişi olan bir adamın, yıllar sonra kendisini affettirmeye çalışmasını anlatır. Etkileyici senaryosu ve Yavuz Turgul'un yönetmenliğiyle, izleyiciyi derin duygusal bir yolculuğa çıkarır.

4. Vizontele (2001)

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli

Tür: Komedi

Süre: 110 dakika

"Vizontele" Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biridir. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönettiği hem de başrolünü üstlendiği film, 1974 yılında bir Anadolu köyünde yaşanan komik olayları konu alır. Yerel bir televizyonun köye gelmesiyle başlayan olaylar, izleyicilere hem güldürüp hem de düşündüren bir deneyim sunar.

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5. Süt (2008)

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Oyuncular: Melih Selçuk, Basak Köklükaya, Rıza Akin

Tür: Dram

Süre: 102 dakika

"Süt", Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği üçlemenin ilk filmidir. İç içe geçmiş bir aile hikayesini anlatan film, baba-oğul arasındaki duygusal bağı ve doğayla olan ilişkilerini vurgular. Yönetmenin özgün tarzı, sade ve derin anlatımıyla izleyicilere etkileyici bir deneyim sunar.

6. Ayla: The Daughter of War (2017)

Yönetmen: Can Ulkay

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Lee Kyung-jin

Tür: Savaş, Drama

Süre: 125 dakika

"Ayla: The Daughter of War", gerçek bir hikayeden uyarlanan etkileyici bir savaş dramasıdır. Kore Savaşı sırasında kaybolan bir Türk askeri ve ona sahip çıkan bir Koreli kız arasındaki güçlü bağı konu alır. İki farklı kültürün buluşmasını ve insanlık değerlerini vurgulayan film, duygusal bir yolculuğa davet eder. Herkes tarafından beğeni toplayan film, en iyi Türk dram filmleri sıralamasında üst sıralarda gelmektedir.

7. Mustang (2015)

Yönetmen: Deniz Gamze Ergüven

Oyuncular: Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan

Tür: Drama

Süre: 97 dakika

"Mustang", genç kız kardeşlerin hikayesini anlatan güçlü bir drama filmidir. Bir Ege kasabasında büyüyen beş genç kızın özgürlüklerine kısıtlamalar getirilmesiyle başlayan hikaye, direnişlerini ve dayanışmalarını konu alır. Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği film, kadın gücü ve özgürlük mücadelesini etkileyici bir şekilde yansıtır.

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8. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak

Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli

Tür: Romantik, Drama

Süre: 122 dakika

"Aşk Tesadüfleri Sever", birçok izleyici tarafından en iyi Türk aşk fimlerinden biri olarak kabul edilir. Farklı dönemlerde geçen iki aşk hikayesini bir araya getiren romantik bir drama filmidir. Film, 1970'lerde başlayan bir aşkın yıllar sonra farklı bir zamanda devam etmesini anlatır. En iyi türk aşk filmleri arasında olan bu film iki aşık arasındaki bağın tesadüflerle dolu hikayesi duygusal bir atmosfer ve sürprizlerle doludur.

9. Babam ve Oğlum (2005)

Yönetmen: Çağan Irmak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra

Tür: Drama

Süre: 112 dakika

"Babam ve Oğlum", ailesiyle birlikte yaşayan bir baba ve oğlunun arasındaki duygusal bağı anlatan dokunaklı bir dram filmidir. Film, 1980'lerdeki siyasi olaylarla birlikte yaşanan aile dramlarını ve kuşak çatışmalarını konu alır. Çağan Irmak'ın yönettiği film, aile değerlerine vurgu yaparken izleyicileri derinden etkiler. İmdb puanı en yüksek Türk filmlerinden biri olan yapım imdb’nin top 250 sıralamasıda yer alan tek Türk yapımıdır.

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10. Kış Uykusu (2014)

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

Tür: Drama

Süre: 196 dakika

"Kış Uykusu", Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve Türk sinemasının en yüksek IMDb puanına sahip filmidir. Film, emeklilik yaşındaki bir otel sahibinin ailesiyle olan ilişkilerini ve içsel sorgulamalarını konu alır. Nuri Bilge Ceylan'ın sakin ve görsel anlatımı, uzun süresine rağmen izleyiciyi hikayenin içine çekerken, Haluk Bilginer'in muhteşem performansı filmi unutulmaz kılar. "Kış Uykusu", derinlikli karakterleri ve özgün sinematografisiyle sinema eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından büyük övgü toplamıştır.

11. Uzak (2002)

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Emin Toprak, Zuhal Gencer

Tür: Drama

Süre: 110 dakika

"Uzak", Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve Türk sinemasının ödüllü yapıtlarından biridir. Film, hayatta umutsuzluğa kapılan bir adamın, İstanbul'dan memleketine dönerek yaşadığı yalnızlık ve içsel sorgulamalarını konu alır. Şehir ve doğa arasında geçen hikaye, sessizlik ve melankoli dolu atmosferiyle izleyiciyi etkileyen bir deneyim sunar. Nuri Bilge Ceylan'ın karakterlerin iç dünyasını ustalıkla yansıttığı film, minimalist anlatımı ve çarpıcı görsel estetiğiyle sinema eleştirmenlerinin takdirini kazanmıştır. "Uzak", Türk sinemasının derinlikli ve etkileyici yapıtlarından biridir.

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12. Siccin (2014)

Yönetmen: Alper Mestçi

Oyuncular: Merve Ateş, Ebru Kaymakçı, Pınar Çağlar Gençtürk

Tür: Korku

Süre: 96 dakika

"Siccin", Alper Mestçi'nin yönettiği ve en iyi Türk korku filmleri kategorsinin dikkat çeken yapıtlarından biridir. Film, genç bir kadının, kendisini ve ailesini esir alan korkunç bir lanetle mücadelesini konu alır. Gerilim dolu atmosferi, karanlık ve ürkütücü sahneleriyle "Siccin", izleyicilere tüyler ürpertici bir deneyim sunar. Alper Mestçi'nin başarılı yönetimi ve oyuncuların etkileyici performansları, filmi korku türünde ön plana çıkaran unsurlardır. "Siccin", Türk korku sinemasının başarılı bir örneği olarak kabul edilir ve izleyicilere unutulmaz bir korku deneyimi yaşatır.

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