Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. En iyi Türk filmleri 2023 - Yeşilçam ve Türk sinemasının en sevilen filmleri

En iyi Türk filmleri 2023 - Yeşilçam ve Türk sinemasının en sevilen filmleri

31.05.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüze kadar Türk sineması unutulmaz yıllar yaşadı. Yeşilçam'ın nostaljik dokusunu koruyan yapımlarla birlikte çağdaş ve yenilikçi filmler de izleyicileri büyüledi. Bu yıl vizyona giren en iyi Türk filmleri, kaliteli yapım değerleri, etkileyici senaryoları ve güçlü oyunculuk performanslarıyla göz doldurdu. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü. İşte tüm Dünya’da ilgi gören Türk yapımı filmleri sizler için derledik!

En iyi Türk filmleri 2023 - Yeşilçam ve Türk sinemasının en sevilen filmleri

Türk sineması uzun bir geçmişe sahip olan zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Yıllar içinde Türk filmleri hem içerik hem de teknik açıdan büyük bir ilerleme kaydetmiş ve izleyicilerin kalplerinde özel bir yer edinmiştir. 2023 yılında Türk sineması oldukça heyecan verici ve başarılı yapımlara imza atmıştır. Hem Yeşilçam'ın nostaljik dokusunu koruyan hem de günümüz izleyicilerinin beklentilerini karşılayan birçok film bu yıl vizyona girmiştir. En iyi Türk filmlerinden bazılarını sizler için derledik!

1. Hababam Sınıfı (1975)

hhh

Yönetmen: Ertem Eğilmez
Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit
Tür: Komedi
Süre: 87 dakika

En iyi Yeşilçam filmleri listesinin başındaki yapımlardan biri olan "Hababam Sınıfı" Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alır. En iyi Türk komedi filmlerinden biri olan filmde İstanbul'daki sıradan bir ilkokulda geçen hikaye, yaramaz öğrencilerin başlarına gelen komik olayları konu alır. Kemal Sunal'ın eşsiz performansı ve unutulmaz replikleriyle, izleyicilere bol kahkahalı bir deneyim sunar.

2. Selvi Boylum Al Yazmalım (1977)

selviboylum

Yönetmen: Atıf Yılmaz
Oyuncular: Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin
Tür: Romantik, Drama
Süre: 100 dakika

"Selvi Boylum Al Yazmalım", Yeşilçam'ın en ikonik romantik dramalarından biridir. Zorlu bir aşk hikayesini anlatan filmde, genç bir kadın ile işçi bir adam arasındaki duygusal çekişmeler ve engeller konu alınır. Türkan Şoray'ın büyüleyici performansı ve Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğiyle, izleyicileri etkileyen unutulmaz bir film ortaya çıkar.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

3. Eşkıya (1996)

eskıya

Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç
Tür: Dram, Suç
Süre: 128 dakika

"Eşkıya" Türk sinemasının başyapıtlarından biridir. Şener Şen'in unutulmaz performansıyla dikkat çeken film, karanlık bir geçmişi olan bir adamın, yıllar sonra kendisini affettirmeye çalışmasını anlatır. Etkileyici senaryosu ve Yavuz Turgul'un yönetmenliğiyle, izleyiciyi derin duygusal bir yolculuğa çıkarır.

4. Vizontele (2001)

vizontele

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli
Tür: Komedi
Süre: 110 dakika

"Vizontele" Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biridir. Yılmaz Erdoğan'ın hem yönettiği hem de başrolünü üstlendiği film, 1974 yılında bir Anadolu köyünde yaşanan komik olayları konu alır. Yerel bir televizyonun köye gelmesiyle başlayan olaylar, izleyicilere hem güldürüp hem de düşündüren bir deneyim sunar.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

5. Süt (2008)

süt

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Melih Selçuk, Basak Köklükaya, Rıza Akin
Tür: Dram
Süre: 102 dakika

"Süt", Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği üçlemenin ilk filmidir. İç içe geçmiş bir aile hikayesini anlatan film, baba-oğul arasındaki duygusal bağı ve doğayla olan ilişkilerini vurgular. Yönetmenin özgün tarzı, sade ve derin anlatımıyla izleyicilere etkileyici bir deneyim sunar.

İlginizi Çekebilir

Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

Geçmişten günümüze en çok izlenen zombi filmleri listesi

 Ne izlesem diye düşünenlere moduna göre film önerileri

Ne izlesem diye düşünenlere moduna göre film önerileri

Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en iyi efsane filmler listesi

Leonardo DiCaprio'nun oynadığı en iyi efsane filmler listesi

 Çocuklarınızla birlikte keyifle izleyebileceğiniz en iyi animasyon filmlerini sizin için seçtik

Çocuklarınızla birlikte keyifle izleyebileceğiniz en iyi animasyon filmlerini sizin için seçtik

 Nefesinizi tutup izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmlerini sizin için seçtik

Nefesinizi tutup izleyeceğiniz en iyi aksiyon filmlerini sizin için seçtik

 "Ne izlesem?" diye kara kara düşünmenize son verecek en iyi filmleri sizin için seçtik

"Ne izlesem?" diye kara kara düşünmenize son verecek en iyi filmleri sizin için seçtik

 Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

 Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

 Maceralarla dolu bir evrende kaybolmaya hazır olun! Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli, sizin için yanıtladık!

Maceralarla dolu bir evrende kaybolmaya hazır olun! Star Wars filmleri hangi sırayla izlenmeli, sizin için yanıtladık!

 Size dünyanın eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha kanıtlayacak en iyi belgeseller

Size dünyanın eşsiz bir yer olduğunu bir kez daha kanıtlayacak en iyi belgeseller

Benzersiz dünyalara yelken açmanızı sağlayacak en iyi yabancı filmler

Benzersiz dünyalara yelken açmanızı sağlayacak en iyi yabancı filmler

 Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

 Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

Dünya Kadınlar Günü'ne özel kadın temalı ilham verici 10 filmi sizin için seçtik

 Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

Sizi gözünüzden yaş gelene kadar güldürecek en iyi komedi filmleri

6. Ayla: The Daughter of War (2017)

ayla

Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Lee Kyung-jin
Tür: Savaş, Drama
Süre: 125 dakika

"Ayla: The Daughter of War", gerçek bir hikayeden uyarlanan etkileyici bir savaş dramasıdır. Kore Savaşı sırasında kaybolan bir Türk askeri ve ona sahip çıkan bir Koreli kız arasındaki güçlü bağı konu alır. İki farklı kültürün buluşmasını ve insanlık değerlerini vurgulayan film, duygusal bir yolculuğa davet eder. Herkes tarafından beğeni toplayan film, en iyi Türk dram filmleri sıralamasında üst sıralarda gelmektedir.

7. Mustang (2015)

mustang

Yönetmen: Deniz Gamze Ergüven
Oyuncular: Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Elit İşcan
Tür: Drama
Süre: 97 dakika

"Mustang", genç kız kardeşlerin hikayesini anlatan güçlü bir drama filmidir. Bir Ege kasabasında büyüyen beş genç kızın özgürlüklerine kısıtlamalar getirilmesiyle başlayan hikaye, direnişlerini ve dayanışmalarını konu alır. Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği film, kadın gücü ve özgürlük mücadelesini etkileyici bir şekilde yansıtır.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

8. Aşk Tesadüfleri Sever (2011)

asktesadüf

Yönetmen: Ömer Faruk Sorak
Oyuncular: Mehmet Günsür, Belçim Bilgin, Altan Erkekli
Tür: Romantik, Drama
Süre: 122 dakika

"Aşk Tesadüfleri Sever", birçok izleyici tarafından en iyi Türk aşk fimlerinden biri olarak kabul edilir. Farklı dönemlerde geçen iki aşk hikayesini bir araya getiren romantik bir drama filmidir. Film, 1970'lerde başlayan bir aşkın yıllar sonra farklı bir zamanda devam etmesini anlatır. En iyi türk aşk filmleri arasında olan bu film iki aşık arasındaki bağın tesadüflerle dolu hikayesi duygusal bir atmosfer ve sürprizlerle doludur.

9. Babam ve Oğlum (2005)

babamveoglum

Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra
Tür: Drama
Süre: 112 dakika

"Babam ve Oğlum", ailesiyle birlikte yaşayan bir baba ve oğlunun arasındaki duygusal bağı anlatan dokunaklı bir dram filmidir. Film, 1980'lerdeki siyasi olaylarla birlikte yaşanan aile dramlarını ve kuşak çatışmalarını konu alır. Çağan Irmak'ın yönettiği film, aile değerlerine vurgu yaparken izleyicileri derinden etkiler. İmdb puanı en yüksek Türk filmlerinden biri olan yapım imdb’nin top 250 sıralamasıda yer alan tek Türk yapımıdır.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

10. Kış Uykusu (2014)

kısuykusu

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ
Tür: Drama
Süre: 196 dakika

"Kış Uykusu", Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve Türk sinemasının en yüksek IMDb puanına sahip filmidir. Film, emeklilik yaşındaki bir otel sahibinin ailesiyle olan ilişkilerini ve içsel sorgulamalarını konu alır. Nuri Bilge Ceylan'ın sakin ve görsel anlatımı, uzun süresine rağmen izleyiciyi hikayenin içine çekerken, Haluk Bilginer'in muhteşem performansı filmi unutulmaz kılar. "Kış Uykusu", derinlikli karakterleri ve özgün sinematografisiyle sinema eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından büyük övgü toplamıştır.

11. Uzak (2002)

uzak

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Emin Toprak, Zuhal Gencer
Tür: Drama
Süre: 110 dakika

"Uzak", Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği ve Türk sinemasının ödüllü yapıtlarından biridir. Film, hayatta umutsuzluğa kapılan bir adamın, İstanbul'dan memleketine dönerek yaşadığı yalnızlık ve içsel sorgulamalarını konu alır. Şehir ve doğa arasında geçen hikaye, sessizlik ve melankoli dolu atmosferiyle izleyiciyi etkileyen bir deneyim sunar. Nuri Bilge Ceylan'ın karakterlerin iç dünyasını ustalıkla yansıttığı film, minimalist anlatımı ve çarpıcı görsel estetiğiyle sinema eleştirmenlerinin takdirini kazanmıştır. "Uzak", Türk sinemasının derinlikli ve etkileyici yapıtlarından biridir.

Disney Plus'a buradan üye ol 12 ay izle, 10 ay öde!
Disney+_AnnualRefresh_Display_728x90_TR

12. Siccin (2014)

ss

Yönetmen: Alper Mestçi
Oyuncular: Merve Ateş, Ebru Kaymakçı, Pınar Çağlar Gençtürk
Tür: Korku
Süre: 96 dakika

"Siccin", Alper Mestçi'nin yönettiği ve en iyi Türk korku filmleri kategorsinin dikkat çeken yapıtlarından biridir. Film, genç bir kadının, kendisini ve ailesini esir alan korkunç bir lanetle mücadelesini konu alır. Gerilim dolu atmosferi, karanlık ve ürkütücü sahneleriyle "Siccin", izleyicilere tüyler ürpertici bir deneyim sunar. Alper Mestçi'nin başarılı yönetimi ve oyuncuların etkileyici performansları, filmi korku türünde ön plana çıkaran unsurlardır. "Siccin", Türk korku sinemasının başarılı bir örneği olarak kabul edilir ve izleyicilere unutulmaz bir korku deneyimi yaşatır.

"Ne izlesem?" diye kara kara düşünmeyin! Disney Plus orijinal içeriklerini ve birbirinden güzel dizi, filmleri görmek için buraya tıklayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
Öğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdiÖğretmen ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisini “oyuncaklar” ele verdi
Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadıÇalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
film önerileri en iyi türk aşk filmleri en iyi türk komedi filmleri en iyi türk korku filmleri en iyi yeşilçam filmleri güzel türk filmi

En Çok Okunan Trend Haberler

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

İlginizi Çekebilir

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

4 yaşındaki çocuk babasının silahıyla kendisini vurdu

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Canlı yayında şişe şişe içti! Saatler sonra öldü

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.