En kolay tatlı ve tuzlu kurabiye tarifleri - Değişik enfes kurabiye tarifleri

Kurabiye, birbirinden farklı birçok çeşidini hazırlamak mümkün olan ve yapımı kolay olduğu gibi hızlı da yapılabilen hamur işidir. Bu yüzden kurabiye tarifleri en çok aranılan hamur işidir. Tatlısı tuzlusu ile günlerin ayrılmaz parçası olan kurabiyenin en çok elmalı olanı tercih edilir. Son günlerin revaçta kurabiye tarifi ise malzemesi bol tava kurabiyesi. Sadece üç malzeme ile yapılan kurabiye ise beş dakikada hazırlanması ile kurabiye tarifleri içinde ayrı bir yeri vardır. İşte çeşit çeşit enfes kurabiye tarifleri... EN KOLAY TATLI TUZLU KURABİYE TARİFLERİ Çay saatlerinin ayrılmaz parçası olan kurabiye, çeşitliliği ve kolay yapımı ile tarif defterlerinin en ön sıralarında yer almaya devam ediyor. Tatlı tuzlu çeşitli kurabiye tariflerini sizler için hazırladık. Kurabiye tariflerinde istenilen malzemeleri, neli olmasını istiyorsanız ona göre değiştirebilir ve yeni bir tat deneyebilirsiniz. İşte en kolay enfes kurabiye tarifleri... ELMALI KURABİYE Elmalı kurabiye denildiği zaman bir anda çocukluğumuza geri döneriz. Elma, tarçın ve cevizin mükemmel uyumu ile ağızda dağılan bir elmalı kurabiyeye kimse karşı koyamaz. Lezzeti kadar mis kokusu ile midenize asit salgılatacak elmalı kurabiye nasıl yapılır?

Elmalı kurabiyenin malzemeleri:

3 su bardağı un

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya Elmalı kurabiyenin iç harcı içi:

2 adet yeşil elma

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı toz şeker Unu eleyin. Ortasına oda sıcaklığındaki tereyağını, yoğurdu, pudra şekerini, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerine nemli bir bez örtüp beklemeye bırakın. Bu arada içini hazırlayın. Elmaların kabuklarını soyup, rendeleyin. Diğer malzemeleri ekleyip kısık ateşte pişirin. Hamuru 3 eşit parçaya bölün ve merdaneyle yuvarlak açın. Her yuvarlaktan üçgen şekiller kesin. Üçgenlerin geniş kenarına ılımış harçtan yayıp, rulo yaparak sarın. Yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin. Fırından çıkarınca üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapın. Elmalı kurabiyeniz hazır! ÇİKOLATALI KURABİYE 240 gr çikolata

4 çorba kaşığı tereyağ

2/3 bardak un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 büyük yumurta

3/4 bardak şeker

1 çay kaşığı vanilya şekeri

150 g çikolata parçaları

Yapılışı:

Fırını 180 ° C'ye önceden ısıtın. Çikolatayı küçük parçalara kesin. Şeker, yumurta ve vanilya şekerini çırpın. (yaklaşık 4 dakika) Benmari usulü ya da mikrodalga fırında 240 gramlık çikolatayı eritin. Karışıma çikolata ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Karışıma ekleyin ve karıştırın. Kalan çikolatayı ilave edin. 12-15 dakika pişirin. 3 MALZEMELİ KURABİYE Evet sadece 3 malzeme ile hayatınızın en kolay kurabiye tarifi. Gereken malzemeler ise un, pudra şekeri ve tereyağı. Kısa zamanda hazırlayacağınız bu kurabiye ile misafirlerini mutlu edebilirsiniz. Malzemesi az fakat tadı ile akıllarda kalacak üç malzemeli kurabiye için gereken malzemeler şöyle; Malzemeler:

125 gram tereyağı

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı un Yapılışı:

Tereyağı, pudra şekeri ve elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alın. Azar azar ilave ettiğiniz un yardımıyla ele yapışmayan bir kıvam alana kadar karıştırın.

Küçük parçalara böldüğünüz kurabiye hamurlarına avuç içinizde yuvarlayarak şekil verin. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisi üzerine aralıklı olarak dizdiğiniz kurabiyeleri, önceden ısıtılmış 160 derece fırında 18-20 dakika kadar pişirin. Mümkünse bir ızgara teli üzerinde oda sıcaklığında beklettikten sonra servis edin. Önemli not; kullanmış olduğunuz malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.

ISPANAKLI KURABİYE Malzemeler:

125 gram tereyağı

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet yumurta

1,5 su bardağı pudra şekeri

2 su bardağı mısır nişastası

1 su bardağından biraz az ıspanak püresi

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un Yapılışı:

Ayıklanmış ıspanak yapraklarını kaynar suya atıp 1 dakika tuttuktan sonra soğuk suda şoklayın. Fazla suyunu süzüp püre haline getirdiğiniz ıspanak püresini ayrı bir yere alın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, ayçiçek yağı, yumurta ve pudra şekerini karıştırma kabına alın. Mısır nişastası, elde ettiğiniz ıspanak püresi, vanilin, kabartma tozu ve elenmiş un ilavesiyle kıvam alana kadar yoğurun. Elde ettiğiniz hamurdan arzuya göre dondurma kaşığı yardımıyla şekil verdiğiniz kurabiyeleri, yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 12-15 dakika aralığında pişirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra servis edin. Püf noktası:

Kullanmış olduğunuz un miktarını ıspanak püresinin su miktarına göre değişiklik gösterebilir. Ayıklanmış ıspanak yapraklarını sıcak suya atıp 1 dakika kadar tuttuktan sonra şoklayın ve mutfak robotunda püre haline getirin. Arzuya göre kurabiye hamuruna az miktarda damla sakızı ilave edebilirsiniz.

KÜLLÜ KURABİYE Malzemeler:

1 adet yumurta

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/2 paket kabartma tozu

1/2 paket vanilya

3,5 su bardağı un

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao Yapılışı: Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, yumurta, ayçiçek yağı ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabına alın. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilya ilavesiyle yoğurma işlemine başlayın. Toparlanan hamuru küçük parçalara ayırıp elinizle yuvarlayarak şekil verin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 20-25 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkardığınız kurabiyeleri mümkünse bir ızgara teli üzerinde dinlendirin. Pudra şekeri ve kakaoyu çukur bir kasede karıştırın. Soğuyan kurabiyeleri bu karışıma batırıp bekletmeden servis edin. Püf noktası:

Kullanmış olduğunuz tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Unu azar azar ve kontrollü olarak ekleyin.

TAVA KURABİYESİ 400 gr. tereyağı

1 su bardağı toz şeker

½ su bardağı esmer şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı bal

2 adet yumurta

5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

1 su bardağı bitter damla çikolata

½ su bardağı sütlü damla çikolata Arası için Malzeme

1 su bardağı donuk vişne reçeli Hazırlanışı Çikolatalar hariç tüm malzemeleri bir kaseye alıp iyice yoğurun. Ardından çikolataları ilave edip karışıma yedirin ve harcı 2’ye bölün. Tavanızın tabanını yağlayın, kurabiye harcınızdan birini tabana yayın ve tavayı ateşin üzerine alıp 10 dakika orta ateşte altı sertleşinceye kadar pişirin, kenara alın. Üzerine vişne reçelini yayın ve diğer harcı da üzerine kapatın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişirin ve biraz dışarıda dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. UN KURABİYESİ Malzeme Listesi

250 gram oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı ya da margarin

1/2 (yarım) çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı nişasta

4 su bardağı un (200 ml boyutunda ki bardak)

2 paket vanilya (10 gram)

Pudra şekeri

(10 Kişilik - 55 dakika) Hazırlanışı

Oda sıcaklığına ulaşan tereyağını ya da margarini bir kabın içerisine alın ve bir çay bardağı pudra şekeri ekleyerek çırpın. İsterseniz mikser kullanabilirsiniz.Daha sonra bu karışıma, yarım çay bardağı sıvı yağı da kabın içerisine dökün. Ve çırpmaya devam edin. Bir süre devam ettikten sonra kabın içerisine bir çay bardağı nişasta, dört su bardağı un ve iki paket vanilya dökün. Daha sonra karışımı eliniz ile yoğurun. Burada amacımız ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmek. Bu yüzden gerekirse biraz daha un kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık on dakika boyunca çiğ köfte gibi yoğurun. Ardından hamuru 20 dakika kadar dinlenmesi için buzdolabına koyun. Kurabiyeleri pişirmek için kullanacağınız fırın tepsisinin üzerine tereyağı sürün. Eğer elinizde bulunuyorsa daha temiz ve pratik olması açısından yağlı kağıt kullanmayı da tercih edebilirsiniz. Ardından hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Bu parçaları avuç içinizde yuvarlayıp biraz yassı bir hale getirmek için avuç içiniz ile bastırdıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.

Hamur parçalarını dizdikten sonra fırın tepsisini 160 derecede önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Yaklaşık olarak 15 dakika sonunda kurabiyeler pişmiş olacaktır. Burada dikkatli olmanız gereken nokta kurabiyelerin üzerlerinin kızarmaması. Kurabiyeleri mutlaka üzerleri kızarmadan önce fırından alın. Fırından çıkan kurabiyeleri ılıması için bir süre bekletin. Ardından kurabiyelerin üzerlerine pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Püf Noktası

Yoğurma kabının içerisine unu eleyerek koyun. İsterseniz un kurabiyelerinizi çikolata sosuyla da deneyebilirsiniz. PEYNİRLİ KURABİYE TARİFİ Malzeme Listesi

1/2 paket margarin (yaklaşık 125 gram kadar)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı beyaz peynir

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı kadar tuz

2 adet yumurta

Aldığı kadar un

1 adet yumurta sarısı

Bir miktar susam

Bir miktar çörek otu (6-8 Kişilik - 40 dakika) Hazırlanışı

İlk olarak yumurtalardan bir tanesinin sarısını ayırın ve ayrı bir kaba koyun. Sonrasında o yumurtanın beyazı ile diğer yumurtanın tamamını kırarak derin bir yoğurma kabına ilave aktarın. Ardından içine 1 çay bardağı sıvı yağı ve 1 çay bardağı yoğurdu ekleyerek iyice karıştırın. Sonrasında bu karışımın içine 1 paket kabartma tozunu, yarım paket margarini, 1 çay kaşığı tuzu ve aldığı kadar unu ilave edip elinizle iyice yoğurun. Sonrasında beyaz peyniri de ilave ederek hamuru tekrar karıştırın ve beyaz peynirin hamurun her yerine eşit bir şekilde dağılmasını sağlayın. Yoğurma işleminin sonunda hamur kıvama geldiğinde hamurdan ortalama ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elinizde yuvarlak şekiller verin.

Bu hamur parçalarını yağlamış olduğunuz bir tepsiye ya da üstüne yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine biraz aralıklı olarak dizin. Ardından her bir hamur parçasının üstüne ilk adımda ayırmış olduğunuz yumurta sarısını sürün. Yine yumurta sarısı sürdüğünüz her bir hamur parçasının üstüne susam ya da çörek otu serpin. Kurabiye hamurlarının bulunduğu tepsiyi önceden ısıtmış olduğunuz fırına verin. Bu şekilde yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin. Üstleri yeterince kızardıktan sonra kurabiyeleri fırından alın, kısa bir süre beklettikten sonra sıcak sıcak servis edin. Püf Noktası

Dilerseniz bu kurabiyeyi yaparken beyaz peynir yerine rendelenmiş kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Ayrıca kurabiyeyi yaparken hamuruna karıştırdığınız gibi kurabiye hamurunun ortasını açarak içine de bir miktar maydanoz ile karıştırılmış beyaz peynir koyabilir ve bu şekilde kurabiyeyi tekrar yuvarlayarak da fırına verebilirsiniz. CEVİZLİ KURABİYE TARİFİ Malzeme Listesi

2 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı buğday nişastası

1 çay bardağı sıvıyağ

125 gram tereyağı

3 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

Yarım paket vanilya

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı dövülmüş ceviz