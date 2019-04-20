En kolay vize veren ülkeler belli oldu! İşte başvuru sayısı ve yanıtlar

İşte ülke ülke Schengen vizesi başvuruları ve olumlu yanıtlar...
En kolay vize veren ülkeler belli oldu!
20. ABD
Başvuru sayısı: 160 bin 749
Olumlu sonuçlanan sayısı: 152 bin 934
19. Kuveyt
Başvuru sayısı: 174 bin 675
Olumlu sonuçlanan sayısı: 164 bin 742
18. Filipinler
Başvuru sayısı: 175 bin 703
Olumlu sonuçlanan sayısı: 159 bin 856
17. Mısır
Başvuru sayısı: 190 bin 140
Olumlu sonuçlanan sayısı: 147 bin 325
16. Ukrayna
Başvuru sayısı: 191 bin 726
Olumlu sonuçlanan sayısı: 182 bin 400
15. Endonezya
Başvuru sayısı: 210 bin 468
Olumlu sonuçlanan sayısı: 205 bin 423
14. Birleşik Arap Emirlikleri
Başvuru sayısı: 217 bin 431
Olumlu sonuçlanan sayısı: 174 bin 53
13. Güney Afrika
Başvuru sayısı: 221 bin 790
Olumlu sonuçlanan sayısı: 214 bin 491
12. Tunus
Başvuru sayısı: 234 bin 452
Olumlu sonuçlanan sayısı: 186 bin 247
11. İran
Başvuru sayısı: 273 bin 579
Olumlu sonuçlanan sayısı: 189 bin 13
10. Birleşik Krallık
Başvuru sayısı: 275 bin 99
Olumlu sonuçlanan sayısı: 266 bin 835
9. Tayland
Başvuru sayısı: 332 bin 269
Olumlu sonuçlanan sayısı: 319 bin 728
8. Suudi Arabistan
Başvuru sayısı: 360 bin 287
Olumlu sonuçlanan sayısı: 322 bin 4
7.VFas
Başvuru sayısı: 662 bin 578
Olumlu sonuçlanan sayısı: 528 bin 608
6. Belarus
Başvuru sayısı: 681 bin 106
Olumlu sonuçlanan sayısı: 676 bin 984
5. Cezayir
Başvuru sayısı: 710 bin 644
Olumlu sonuçlanan sayısı: 382 bin 360
4. Türkiye
Başvuru sayısı: 879 bin 238
Olumlu sonuçlanan sayısı: 799 bin 862
3. Hindistan
Başvuru sayısı: 1 milyon 813 bin 59
Olumlu sonuçlanan sayısı: 974 bin 663
2. Çin
Başvuru sayısı: 2 milyon 818 bin 974
Olumlu sonuçlanan sayısı: 2 milyon 703 bin 676
1. Rusya Federasyonu
Başvuru sayısı: 3 milyon 695 bin 670
Olumlu sonuçlanan sayısı: 3 milyon 631 bin 318
EN ÇOK VİZE BAŞVURUSU ALAN ÜLKELER VE VERDİKLERİ VİZE SAYISI
10.Litvanya
Vize başvuru sayısı: 353 bin 59
Verdikleri vize sayısı: 346 bin 476
9. İsviçre
Vize başvuru sayısı: 556 bin 220
Verdikleri vize sayısı: 487 bin 14
8. Hollanda
Vize başvuru sayısı: 682 bin 382
Verdikleri vize sayısı: 582 bin 344
7. Çek Cumhuriyeti
Vize başvuru sayısı: 662 bin 902
Verdikleri vize sayısı: 630 bin 71
6. Finlandiya
Vize başvuru sayısı: 769 bin 49
Verdikleri vize sayısı: 751 bin 358
5. Yunanistan
Vize başvuru sayısı: 855 bin 285
Verdikleri vize sayısı: 805 bin 115
4. İspanya
Vize başvuru sayısı: 1 milyon 701 bin 379
Verdikleri vize sayısı: 1 milyon 502 bin 696
3. İtalya
Vize başvuru sayısı: 1 milyon 844 bin 140
Verdikleri vize sayısı: 1 milyon 703 bin 912
2. Almanya
Vize başvuru sayısı: 2 milyon 56 bin 296
Verdikleri vize sayısı: 1 milyon 838 bin 775
1. Fransa
Vize başvuru sayısı: 4 milyon 10 bin 604
Verdikleri vize sayısı: 3 milyon 345 bin 400
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