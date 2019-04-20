En kolay vize veren ülkeler belli oldu! İşte başvuru sayısı ve yanıtlar

İşte ülke ülke Schengen vizesi başvuruları ve olumlu yanıtlar...

En kolay vize veren ülkeler belli oldu!

20. ABD Başvuru sayısı: 160 bin 749 Olumlu sonuçlanan sayısı: 152 bin 934

19. Kuveyt Başvuru sayısı: 174 bin 675 Olumlu sonuçlanan sayısı: 164 bin 742

18. Filipinler Başvuru sayısı: 175 bin 703 Olumlu sonuçlanan sayısı: 159 bin 856

17. Mısır Başvuru sayısı: 190 bin 140 Olumlu sonuçlanan sayısı: 147 bin 325

16. Ukrayna Başvuru sayısı: 191 bin 726 Olumlu sonuçlanan sayısı: 182 bin 400

15. Endonezya Başvuru sayısı: 210 bin 468 Olumlu sonuçlanan sayısı: 205 bin 423

14. Birleşik Arap Emirlikleri Başvuru sayısı: 217 bin 431 Olumlu sonuçlanan sayısı: 174 bin 53

13. Güney Afrika Başvuru sayısı: 221 bin 790 Olumlu sonuçlanan sayısı: 214 bin 491

12. Tunus Başvuru sayısı: 234 bin 452 Olumlu sonuçlanan sayısı: 186 bin 247

11. İran Başvuru sayısı: 273 bin 579 Olumlu sonuçlanan sayısı: 189 bin 13

10. Birleşik Krallık Başvuru sayısı: 275 bin 99 Olumlu sonuçlanan sayısı: 266 bin 835

9. Tayland Başvuru sayısı: 332 bin 269 Olumlu sonuçlanan sayısı: 319 bin 728

8. Suudi Arabistan Başvuru sayısı: 360 bin 287 Olumlu sonuçlanan sayısı: 322 bin 4

7.VFas Başvuru sayısı: 662 bin 578 Olumlu sonuçlanan sayısı: 528 bin 608

6. Belarus Başvuru sayısı: 681 bin 106 Olumlu sonuçlanan sayısı: 676 bin 984

5. Cezayir Başvuru sayısı: 710 bin 644 Olumlu sonuçlanan sayısı: 382 bin 360

4. Türkiye Başvuru sayısı: 879 bin 238 Olumlu sonuçlanan sayısı: 799 bin 862

3. Hindistan Başvuru sayısı: 1 milyon 813 bin 59 Olumlu sonuçlanan sayısı: 974 bin 663

2. Çin Başvuru sayısı: 2 milyon 818 bin 974 Olumlu sonuçlanan sayısı: 2 milyon 703 bin 676

1. Rusya Federasyonu Başvuru sayısı: 3 milyon 695 bin 670 Olumlu sonuçlanan sayısı: 3 milyon 631 bin 318

EN ÇOK VİZE BAŞVURUSU ALAN ÜLKELER VE VERDİKLERİ VİZE SAYISI 10.Litvanya Vize başvuru sayısı: 353 bin 59 Verdikleri vize sayısı: 346 bin 476

9. İsviçre Vize başvuru sayısı: 556 bin 220 Verdikleri vize sayısı: 487 bin 14

8. Hollanda Vize başvuru sayısı: 682 bin 382 Verdikleri vize sayısı: 582 bin 344

7. Çek Cumhuriyeti Vize başvuru sayısı: 662 bin 902 Verdikleri vize sayısı: 630 bin 71

6. Finlandiya Vize başvuru sayısı: 769 bin 49 Verdikleri vize sayısı: 751 bin 358

5. Yunanistan Vize başvuru sayısı: 855 bin 285 Verdikleri vize sayısı: 805 bin 115

4. İspanya Vize başvuru sayısı: 1 milyon 701 bin 379 Verdikleri vize sayısı: 1 milyon 502 bin 696

3. İtalya Vize başvuru sayısı: 1 milyon 844 bin 140 Verdikleri vize sayısı: 1 milyon 703 bin 912

2. Almanya Vize başvuru sayısı: 2 milyon 56 bin 296 Verdikleri vize sayısı: 1 milyon 838 bin 775