En lezzetlileri orada yetişiyor! Antep kurutmalıkları renk cümbüşü oluşturdu

UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan kuru dolmaların yapıldığı sebzeler, sofralara binbir emek ve zahmet sonucu ulaşıyor.

Gaziantep ve çevresinde tarlalardan toplanan biber, patlıcan kabak ve acurların içleri, mahallelerde kadınlar tarafından büyük emekle oyularak iğne aracılığıyla iplere diziliyor. Bir süre suda bekletilen sebzeler, daha sonra kentin yüksek yerlerinde özel olarak oluşturulan alanlara taşınıyor.

Burada adeta renk şöleni oluşturan kurutmalıklar, burada tezgahlara serilerek güneşin kavurucu sıcağıyla baş başa bırakılıyor. Hava durumuna bağlı olarak ortalama 15 günde tamamen kuruyan ürünler, paketlenerek Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde satılıyor.

Gaziantep'te baharat, kurutmalık ve yöresel lezzetlerin satıldığı Elmacı Pazarı'nda iş yerlerinin girişlerine asılan, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescilli kurutmalıklar, hem mideye hem de göze hitap ediyor.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Elmacı Pazarı'ndan hem alışveriş yapıyor hem de oluşan renk cümbüşünün görüntü ve fotoğrafını çekiyor.