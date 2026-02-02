SPOR

En-Nesyri gidiyor, Kante geliyor! Fenerbahçe’de sonunda dev takas gerçekleşiyor

SON DAKİKA Fenerbahçe Haberleri... Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, transferi için kritik kararını verdi. Sarı-lacivertli ekip N'Golo Kante için yürütülen transfer görüşmelerinde yeni bir boyut kazandı. Kante için En-Nesyri'den haber bekleyen yönetim transferi bugün bitirmek için tüm yolları deniyor...

En-Nesyri gidiyor, Kante geliyor! Fenerbahçe'de sonunda dev takas gerçekleşiyor
Burak Kavuncu
N'Golo Kante

N'Golo Kante

FRA Fransa
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Kante transferini bitirmek için çok boyutlu satranç oynarken, Faslı golcüden gelen haberlerle derin bir nefes aldı.

EN-NESYRI ONAY VERDİ!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi. Bu gelişme, Kante transferinin de önünü açtı.

ANLAŞMA SAĞLANDI...

Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ile Al-Ittihad, Youssef En-Nesyri transferi için para + Kanté takası konusunda anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Kanté’yi bu takasta 4 milyon euro olarak değerledi. Transferin tamamlanması için En-Nesyri’nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyordu ki Faslı golcü de onayı verdi. Artık transferin önündeki tek onay mercii Suudi Pro Lig'i kaldı.

Al-Ittihad'de forvet oyuncusu Benzema'nın Al-Hilal ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmasının ardından kadrosundaki forvet eksikiği yaşayan Ittihad'e forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri katılıyor.

FRED DE Mİ GİDİYOR?

Öte yandan Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'a Fred'i önerdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'a Fred'i önerdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, 32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun Suudi Arabistan ekibi ile anlaşması halinde transfere izin vereceği öğrenildi.

