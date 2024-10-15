En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'ye sezon sonunu işaret ettiler

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer etitği En-Nesyri şimdilik beklentilerin altında kaldı. Jose Mourinho'nun talebiyle transfer edilen En-Nesyri için Sevilla yeniden devreye girdi.
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar vererek Roma'nın elinden kaptığı En-Nesyri'nin 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. 19.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen En-Nesyri için transfer ihtimali şimdilik bulunmuyor.
Fenerbahçe'de istediği çıkışı yapamadığını gören Sevilla yetkilileri En-Nesyri'yi yeniden istiyor. Sarı-lacivertlilerle şimdilik dirsek teması kuran Sevilla, sezon sonunda masaya oturabileceğini iletti.