SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'ye sezon sonunu işaret ettiler

En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'ye sezon sonunu işaret ettiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.10.2024 19:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'ye Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe formasıyla istenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan Faslı oyuncuya eski takımı Sevilla talip oldu. İşte detaylar...

En-Nesyri'ye sürpriz talip! Fenerbahçe'ye sezon sonunu işaret ettiler
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer etitği En-Nesyri şimdilik beklentilerin altında kaldı. Jose Mourinho'nun talebiyle transfer edilen En-Nesyri için Sevilla yeniden devreye girdi.

5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

68127575c8ce4f818c33869509e02514

Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar vererek Roma'nın elinden kaptığı En-Nesyri'nin 5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. 19.5 milyon Euro karşılığında transfer edilen En-Nesyri için transfer ihtimali şimdilik bulunmuyor.

SEVILLA YENİDEN İSTİYOR

youssef-en-nesyri-fenerbahce-2024-2025-7-1724079557-145588

Fenerbahçe'de istediği çıkışı yapamadığını gören Sevilla yetkilileri En-Nesyri'yi yeniden istiyor. Sarı-lacivertlilerle şimdilik dirsek teması kuran Sevilla, sezon sonunda masaya oturabileceğini iletti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe sevilla Youssef En-Nesyri
En Çok Okunan Haberler
Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Savunma sanayii fonu teklifine erteleme! 2025 yılına bırakıldı

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Erdoğan: Tehlike ülkemize yaklaşıyor

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe kararı!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifi kabul ediyoruz!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt: Teklifi kabul ediyoruz!

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Mbappe'nin başı tecavüz soruşturmasıyla derde girdi!

Mario Balotelli geri dönüyor!

Mario Balotelli geri dönüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

Apple'ın en yeni ve güçlü cihazı! iPhone 16 Pro Max incelemesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.