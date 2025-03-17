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  4. En önemli maçlar öncesi Lionel Messi şoku! Apar topar kadrodan çıkarıldı

En önemli maçlar öncesi Lionel Messi şoku! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2025 20:47
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Kariyerine Inter Miami'de devam eden Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar...

En önemli maçlar öncesi Lionel Messi şoku! Apar topar kadrodan çıkarıldı

Yıldız futbolcu Lionel Messi, kas sakatlığı nedeniyle Güney Amerika elemelerinde Uruguay ve Brezilya ile oynanacak kritik maçlarda forma giyemeyecek.

MİLLİ TAKIMA GİDEMİYOR

ميسي

Messi'nin sakatlığı, Inter Miami'nin Atlanta United ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı bir kas problemi sonrası ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından Arjantinli yıldızın riske edilmeyeceği ve milli takım maçlarını kaçıracağı kesinleşti.

ÖNCE URUGUAY SONRA BREZİLYA

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Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önemli iki karşılaşmaya çıkarken, Messi'nin yokluğu teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadro planlamasını zorlaştırabilir. Tangocular, Uruguay deplasmanının ardından Brezilya'yı ağırlayacak.

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Arjantin Sakatlık son dakika messi
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