En sağlıklı 7 peynir çeşidi açıklandı! Zararlı peynir var mı?

Beslenme platformu Healthline’da yer alan uzman görüşlerine göre en dikkatli tüketilmesi gereken peynir türü eritme peynir (işlenmiş peynir) olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu ürünlerin üretim sürecinde yüksek miktarda tuz, emülgatör, koruyucu ve çeşitli katkı maddeleri içerebildiğine dikkat çekti.

EN DİKKATLİ TÜKETİLMESİ GEREKEN PEYNİR: ERİTME PEYNİR

Özellikle kalp ve damar sağlığı açısından yüksek sodyum tüketiminin risk oluşturabileceği belirtilirken, marketlerde satılan bazı ürünlerde 'peynir benzeri ürün' ifadesinin yer alabildiği hatırlatıldı. Uzmanlar, bu nedenle içerik listesinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

DOĞAL VE AZ İŞLENMİŞ PEYNİRLER DAHA AVANTAJLI

Uzmanlara göre doğal ve az işlenmiş peynir türleri, daha dengeli bir besin profili sunuyor. Protein, kalsiyum ve bazı vitaminler açısından zengin olan bu peynirler, doğru porsiyonla tüketildiğinde sağlıklı beslenme planının bir parçası olabilir.

EN SAĞLIKLI 7 PEYNİR TÜRÜ

Uzmanların öne çıkardığı ve besin değeri açısından güçlü bulunan peynir türleri şöyle sıralanıyor:

Mozzarella

Nem oranı yüksek ve nispeten daha düşük sodyum içeriğiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 28 gramlık bir porsiyonda 6 gram civarında protein bulunuyor. Probiyotik içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekleyebilir.

Küflü Peynirler (Mavi Peynir)

Yüksek kalsiyum oranıyla kemik sağlığına katkı sağlıyor. Kültürlü yapısı nedeniyle aroması güçlü olsa da besin değeri açısından zengin kabul ediliyor.

Feta

Özellikle salatalarda sık tercih edilen feta peyniri, görece daha hafif yapısıyla diyet listelerinde yer bulabiliyor. Ancak tuz oranı nedeniyle ölçülü tüketilmesi öneriliyor.

Lor

Yüksek protein içeriğiyle kilo kontrolü sağlamak isteyenler için öneriliyor. Düşük yağ oranı sayesinde dengeli beslenme programlarında kullanılıyor.

Ricotta

Aminoasit içeriğiyle öne çıkıyor. Yumuşak yapısı sayesinde hem tuzlu hem de tatlı tariflerde tercih edilebiliyor.

Parmesan

Yoğun aroması nedeniyle az miktarda tüketilse bile yüksek kalsiyum sağlıyor. Laktoz intoleransı olan kişiler tarafından daha rahat tolere edilebildiği belirtildi.

Cheddar

K vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor. Ancak yağ oranı yüksek olabileceğinden porsiyon kontrolü büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, peynir ne kadar sağlıklı olursa olsun porsiyon kontrolünün şart olduğunu belirtiyor. Günlük önerilen miktar genellikle 40-50 gram civarında.

Aşırı tüketim; fazla sodyum ve doymuş yağ alımına yol açabilir.

ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞI ŞART

Uzmanlar, peynir alırken ürün etiketinin mutlaka okunmasını, katkı maddesi oranının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Eritme peynirler 'en zararlı' kategorisinde yer alıyor ve sık tüketimi önerilmiyor.