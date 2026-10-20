En sağlıklı kuru yemiş belli oldu! Kalp profesöründen 10 üzerinden 10 puan aldı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, kuru yemişleri besin içeriklerine göre tek tek değerlendirerek 10 üzerinden puanladı. Peki listenin zirvesinde hangi kuru yemiş yer aldı? İşte Keskin’in değerlendirmesine göre en sağlıklı kuru yemişler ve aldıkları puanlar.

ANTEP FISTIĞI: 8/10

Listenin ilk sıralarında Antep fıstığı yer aldı. Keskin, Antep fıstığına 10 üzerinden 8 puan verirken iyi bir amino asit profiline sahip olduğunu ve göz sağlığı açısından önemli bir karotenoid olan lutein içerdiğini belirtti.

FINDIK: 8,5/10

Fındık, Antep fıstığından yarım puan daha yüksek bir değerlendirmeyle 8,5 aldı. Keskin, fındığın yağ profilinin Antep fıstığına kıyasla daha iyi olduğunu ifade ederken listenin zirvesi için yeterli olmadığını söyledi.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: 9/10

Listenin en yüksek puanlı seçeneklerinden biri kabak çekirdeği oldu. Keskin; magnezyum, çinko ve bitkisel protein içeriğine dikkat çekerek kabak çekirdeğine 9 puan verdi. Triptofan içeriğini de vurgulayan Keskin, kabak çekirdeğini özellikle akşam saatlerinde tüketilebilecek bir atıştırmalık olarak önerdi.

ÇİĞ BADEM: 9/10

Çiğ badem de 9 puanla listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Keskin, bademin yağ profilini öne çıkarırken kalp sağlığı ve insülin direnci açısından da olumlu özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

KAJU: 7/10

Kaju ise 10 üzerinden 7 puan aldı. Keskin, kajunun magnezyum açısından zengin olduğunu ancak lif içeriğinin diğer bazı seçeneklere kıyasla daha düşük kaldığını belirtti.

AYÇİÇEĞİ ÇEKİRDEĞİ: 7,5/10

E vitamini ve selenyum içeriğiyle öne çıkan ayçiçeği çekirdeğine verilen puan 7,5 oldu. Böylece ayçiçeği çekirdeği listenin orta sıralarında yer aldı.

BREZİLYA CEVİZİ: 7,5/10

Son yıllarda daha fazla ilgi gören Brezilya cevizi de Keskin'den 7,5 puan aldı. Burada dikkat çekilen temel özellik ise yüksek selenyum içeriği oldu.

Brezilya cevizi selenyum açısından oldukça yoğun bir besin olduğundan tüketilen miktar önem taşıyor. Günlük ihtiyaç kişiden kişiye değişebileceği ve fazla selenyum tüketimi de istenmeyen sonuçlara yol açabileceği için porsiyon konusunda ölçülü olmak gerekiyor.

YER FISTIĞI: 7/10

Yer fıstığına verilen puan ise 7 oldu. Protein içeriğini olumlu değerlendiren Keskin, yağ ve lif dengesinin yanı sıra aflatoksin riskini de göz önünde bulundurarak puan kırdığını söyledi.

KAVRULMUŞ BADEM: 5/10

Listenin dikkat çeken bölümlerinden biri çiğ ve kavrulmuş badem arasındaki puan farkı oldu. Çiğ bademe 9 veren Keskin, kavrulmuş bademe yalnızca 5 puan verdi. Keskin, kuru yemişlerin yüksek sıcaklıkta kavrulmasının besin değerleri açısından dezavantaj yaratabileceğini savunarak badem, fındık ve kaju gibi ürünlerin çiğ hallerini tercih ettiğini belirtti.

ZİRVENİN SAHİBİ CEVİZ OLDU: 10/10

Listenin sonunda 10 üzerinden 10 puanı alan kuru yemiş de belli oldu. Keskin'in en yüksek puanı verdiği seçenek ceviz oldu.

Cevizin antioksidan içeriği ile bitkisel omega-3 yağ asidi içeriğine dikkat çeken Keskin, cevizi en sağlıklı kuru yemiş seçeneklerinden biri olarak değerlendirdi. Kendi tüketim tercihinin ise günde 3 ceviz olduğunu söyledi.mKeskin'in değerlendirmesine göre listenin zirvesinde ceviz yer alırken onu 9'ar puanla kabak çekirdeği ve çiğ badem, 8,5 puanla da fındık takip etti.