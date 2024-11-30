En seksi Türk kadını seçilmişti! Zeynep Bastık son pozlarıyla beğeni topladı

Hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık şimdilerde Survivor'ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkla gündemde.

Her adımı adeta olay olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçilmiş ancak bu karar birçok eleştiriyi de beraberinde getirmişti.

Zeynep Bastık şimdi de son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 'Avrupa konserleri çok acıktırıyor' notu ile peş peşe karelerini yayınlayan Bastık'ın bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'olaysın', 'bence gerçekten en seksi kadın', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.