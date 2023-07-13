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En Son Babalar Duyar'ın mavi saçlı Defne'siydi! Burçak Işımer'i gören tanıyamıyor! "Her yaşta asi"

13.07.2023 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Son Babalar Duyar dizisinin mavi saçlı asi kızı Defne, yıllar sonra ortaya çıktı. Tarzıyla ve yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Burçak Işımer'in son haline yorum yağdı. Kullanıcılar Işımer'e 'Her yaşta asi' yorumlarında bulundu.

Burçak Işımer, Star TV'de yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi ile kariyerinde çıkışı yakalasa da dizi sonrasında kariyerine devam etmeme kararı aldı. Uzun süredir göz önünde olmayan oyuncu, son haliyle görenleri epey şaşırttı.

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Burçak Işımer Ali Sunal, Arzu Balkan ve Hatice Aslan ile birlikte dört kardeşi canlandırıyorlardı.

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Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizinde aykırı görünümü, çılgın saçlarıyla dikkat çeken Defne karakterine hayat veren Burçak Işımer, uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.

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Fenomen dizide kardeşlerden en küçüğü olan Defne'ye hayat veren oyuncu, En Son Babalar Duyar dizisinden sonra ekrana ara verdi.

"HER YAŞTA ASİ"

Kameralardan uzak bir hayat yaşayan Işımer, sosyal medyayı da çok aktif kullanmıyor.

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Köpeğiyle birlikte gözlerden uzak bir yaşan süren oyuncunun şu an hangi mesleği yaptığı ya da oyunculuğa devam edip etmediği bilinmiyor.

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Son haliyle görenleri oldukça şaşırtan Işımer'e 'Her yaşta asi', 'Mavi huydur bende', 'İnsan hiç mi değişmez' gibi yorumlarda bulunuyor.

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Burçak Işımer, 'Yeditepe İstanbul, Vay Anam Vay, Affedilmeyen, Canım Kocacım ve Koçum Benim' gibi televizyon dizilerinde de rol aldı.

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