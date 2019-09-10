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En temiz havaya sahip ülkeler belirlendi! Türkiye kaçıncı sırada?

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Çevresel Performans Endeksi’ne göre en temiz havaya sahip ülkeler belirlendi. Türkiye listeye 61’inci sıradan girdi. İşte havası en temiz ve en kirli ülkeler sıralaması...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde dünyanın en temiz havasına sahip olduklarını iddia etmişti. Ancak Yale ve Columbia Üniversitesi tarafından yapılan Çevresel Performans Endeksi’ne göre bu iddiasının doğru olmadığı belirlendi.

İŞTE HAVASI EN TEMİZ ÜLKELER

Raporda en temiz havaya Avustralya, Barbados, Ürdün ve Kanada'nın sahip olduğu ifade edildi. Sanayi devleri Fransa, İngiltere ve Almanya sırasıyla 13, 18 ve 46’ncı sırada yer aldı. Türkiye ise listeye 61’inci sıradan girdi.

LİSTENİN SONUNDA YER ALDILAR

Havası en kirli ülke ise 180’inci sırada yer alan Nepal oldu. Nepal’i sırasıyla Bangladeş, Hindistan ve Çin izledi.

İşte havası en temiz ve en kirli ülkeler sıralaması...

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