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En yakından o tanıyordu! Fatih Terim'den Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran için olay sözler!

Fenerbahçe'nin Ronaldo'nun da forma giydiği Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'dan kadronuna kattığı Jhon Duran için geçtiğimiz sezonu Al-Shabab'da geçiren dolayısıyla Duran'ı iyi tanıyan isimlerden Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

En yakından o tanıyordu! Fatih Terim'den Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran için olay sözler!
Berker İşleyen
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Geride bıraktığımız sezonda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran ve aynı ligde olmaları nedeniyle Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ı en yakından tanıyan isimlerden biri olan Fatih Terim, golcü isim için dikkat çeken itiraflarda bulundu.

HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen Fatih Terim'in 21 yaşındaki Kolombiyalı genç futbolcu hakkında söylediklerini aktardı.

TERİM'DEN 'İLGİNÇ' YORUMU!

En yakından o tanıyordu! Fatih Terim den Fenerbahçe nin yeni golcüsü Jhon Duran için olay sözler! 1

Dilmen, Terim'in Duran ile ilgili olarak "Jhon Duran'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemli referanslarda biri Fatih hocadır. Hocayla görüştüğüm zaman "Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir" dediğini iletti.

3 MAÇTA 2 GOL

En yakından o tanıyordu! Fatih Terim den Fenerbahçe nin yeni golcüsü Jhon Duran için olay sözler! 2

Yeni transfer Jhon Duran, Fenerbahçe'de şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında iki gol kaydetme başarısı gösterdi.

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Rıdvan Dilmen Suudi Arabistan son dakika fenerbahçe Canlı yayın Jhon Duran
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