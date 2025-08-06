En yakından o tanıyordu! Fatih Terim'den Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran için olay sözler!

Geride bıraktığımız sezonda Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran ve aynı ligde olmaları nedeniyle Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ı en yakından tanıyan isimlerden biri olan Fatih Terim, golcü isim için dikkat çeken itiraflarda bulundu.

HT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen Fatih Terim'in 21 yaşındaki Kolombiyalı genç futbolcu hakkında söylediklerini aktardı.

TERİM'DEN 'İLGİNÇ' YORUMU!

Dilmen, Terim'in Duran ile ilgili olarak "Jhon Duran'ın çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. En önemli referanslarda biri Fatih hocadır. Hocayla görüştüğüm zaman "Çok ilginç bir oyuncu, kariyerinde patlama yapabilir" dediğini iletti.

3 MAÇTA 2 GOL

Yeni transfer Jhon Duran, Fenerbahçe'de şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında iki gol kaydetme başarısı gösterdi.