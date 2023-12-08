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Ender Saraç çirkin iddialarla gündemde! "Oğlum verdiği ifadesinde..."

08.12.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç, oğlunu istismar etmekle suçlanıyor. Ortaya atılan iddialar sosyal medyanın gündeminde. Ender Saraç açıklama yaparak "O görüntüler kesinlikle montaj" dedi ve oğlunun ifadesinin alındığını açıkladı.

Diyetisyen ve beslenme uzmanı Ender Saraç son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri. Sebebi ise çirkin bir iddia: Ünlü diyetisyen oğlunu istismar etmekle suçlanıyor. Habertürk'ten Ceylan Sever'e konuşan Ender Saraç çirkin iddiaları yalanladı.

Sosyal medyada Ender Saraç’ın, 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. İstismar anında çekildiği ileri sürülen videolar paylaşıldı. Söz konusu istismar iddiasının da çocuğun okuldaki rehber öğretmeniyle yaptığı görüşmenin ardından ortaya çıktığı ileri sürüldü.

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İddiaların ortaya çıkması, raporun sosyal medyada paylaşılması üzerine Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever’in sorularına telefonda yanıt veren Dr. Ender Saraç, “O görüntüler kesinlikle montaj, annesi çocuğu iftira atmak için kullanıyor. Oğlum Çocuk İzlem Merkezi’nde bugün verdiği ifadesinde iddialarını geri çekti. Yalan olduğu ortaya çıktı” dedi.

AVUKAT: YÜKLÜ BİR BEDEL ALMAK AMACIYLA...

Öte yandan Ender Saraç'ın avukatı Altın Mimir yaptığı yazılı açıklamada "Henüz ergenlik çağına adım atmaya hazırlanan bir evladın, bir anne tarafından haksız menfaat elde etmek amacıyla boşanma davasına malzeme edilmesinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Sırf müvekkil Dr. Ender Saraç’tan yüklü bir bedel almak amacıyla bir evlada ömür boyu sürecek travmayı yaşatmaya kimsenin alet olmaması hukuki ve vicdani bir zorunluluktur" dedi.

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"Benan Saraç aleyhine verilmiş olan koruma tedbir kararı sebebiyle konuşamayan Benan hanım çocuğunu kurban etmekten çekinmemiştir" diyen avukat devamında şu ifadeleri kullandı:

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"Kamuoyunun takdir edeceği üzere gerçekten böyle bir olay olsaydı hiçbir anne yıllarca bu videoyu uhdesinde tutarak şantaj amaçlı kullanmazdı. Şüphesiz ki değil anne herhangi bir kimse böyle bir şeyden şüphe dahi etse yapacağı ilk iş yargıya başvurmak olurdu. Aleyhine açılan boşanma davasından sonra yargıya başvurmak yerine; el kadar çocuğa baskı yaparak aylardır görmediği babası aleyhine beyanda bulunmaya zorlamak ve tamamen gizli olması gereken bir evrakı çocuğun ismini de blurlamadan bir kısım merdiven altı hesaplardan yayınlatmanın amacının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki müvekkile atfedilen çirkin iftiranın sözde kanıtı olarak sunulan videoda görülen Boncuk isimli kedinin tam altı yıl önce bu hayattan ayrılmış olması dahi başlı başına durumun vahametini göstermesi açısından bir hayli önem arz etmektedir."

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