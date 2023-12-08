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Armağan Çağlayan AVM'de çalışanlara bağırdı! "Salak yerine konulduğum için..."

08.12.2023 07:12 | Son Güncelleme:
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Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, program çekimi için gittiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Görüntülerde dakikalarca çalışanlara bağırdığı görülen Çağlayan gündem olunca yaşananları anlattı.

Yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan'ın tartışma görüntüleri gündem oldu. Program çekimi için Şişli’deki bir AVM’ye giden Armağan Çağlayan (57), bir kozmetik firmasına geldi. Çağlayan, saat 15.30 sıralarında firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı.

Çalışanlara dakikalarca bağıran ünlü isim, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇAĞLAYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Armağan Çağlayan, basına yansıyan görüntülerin ardından X (Twitter) hesabından konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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"Deli değilim. Durduk yere kendi kendime tartışmadım tabii ki. Olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM'deydim. Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan 'Armağan Çağlayan' sonra 'Çağlayan Armağan', 'Şişşşşt baksana Armağan' diye bağırdı. Önce duymamazlığa geldim. Sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp 'Böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz?' diye bağırdım. Ve standın önüne gidip ben de hanımefendiye hiç kimseye böyle bağırmayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım. Bunun üzerine hanımefendi 'ben başka Armağan Çağlayan'a bağırdım, bir tek Armağan çağlayan siz misiniz' dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için, tartışma daha da alevlendi. Durum bundan ibarettir. Daha sonra bağrışmalar üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim."

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