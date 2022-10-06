Endişe eş anlamlısı nedir? Endişe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Coğrafi yakınlık sebebiyle Türkçe özellikle Farsça ve Arapça ile dilsel bir etkileşime girmiştir. Alışveriş sonucu hem bu dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan kelimelerden birisi de endişedir. Endişe, insanların günlük hayat içerisinde yaşadığı olumsuz bir duygu durumunu tanımlamak için kullanılır. Birden fazla eş anlamlısı bulunan endişenin bu anlamdaşları bağlama uygun olmak şartıyla birbirlerinin yerine kullanılır.
Endişe, bedenin ve zihnin gerçek veya hayalî bir tehlike algısıyla ortaya çıkan bir durumdur. Tasa, kaygı, kuşku gibi anlamları olan endişe kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:
Dilimize Farsçadan geçen ve sıkça kullandığımız endişe kelimesinin eş anlamı "kaygı"dır. Endişenin eş anlamlısı olan kelimeler her ne kadar benzer anlama gelse de kullanım yerleri ve zamanları farklılaşabilir. Bu yüzden kelimeleri bağlama uygun kullanmakta fayda var. Endişe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:
Endişe eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içinde kullanımına bazı örnekler şunlardır: