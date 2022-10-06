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Endişe eş anlamlısı nedir? Endişe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklerin yazılışları ve okunuşları farklı olmasına karşın aynı anlama sahiptirler. Türkçede neredeyse her kelimenin bir ya da birden fazla anlamdaşı vardır. Birbirlerinin yerine geçebilen bu sözcükler anlatım bozukluğu yaratmadan farklı cümleler kurmaya imkân tanır. Endişe de anlamdaşı bulunan sözcüklerden biridir. Peki, endişe eş anlamlısı nedir?

Endişe eş anlamlısı nedir? Endişe kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Coğrafi yakınlık sebebiyle Türkçe özellikle Farsça ve Arapça ile dilsel bir etkileşime girmiştir. Alışveriş sonucu hem bu dilleri etkilemiş hem de onlardan etkilenmiştir. Dilimize Farsçadan geçmiş olan kelimelerden birisi de endişedir. Endişe, insanların günlük hayat içerisinde yaşadığı olumsuz bir duygu durumunu tanımlamak için kullanılır. Birden fazla eş anlamlısı bulunan endişenin bu anlamdaşları bağlama uygun olmak şartıyla birbirlerinin yerine kullanılır.

Endişe, bedenin ve zihnin gerçek veya hayalî bir tehlike algısıyla ortaya çıkan bir durumdur. Tasa, kaygı, kuşku gibi anlamları olan endişe kelimesiyle örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Sürekli endişe içinde olması, ailesinin canını sıkıyordu.
  • Sevgilisi tarafından terk edilmesi, hayata dair tüm endişelerini tekrar canlandırdı.
  • Gençlerin geleceğe endişeyle bakması ülkenin halini gözler önüne seriyor.
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Endişenin eş anlamlısı kelimeler

Dilimize Farsçadan geçen ve sıkça kullandığımız endişe kelimesinin eş anlamı "kaygı"dır. Endişenin eş anlamlısı olan kelimeler her ne kadar benzer anlama gelse de kullanım yerleri ve zamanları farklılaşabilir. Bu yüzden kelimeleri bağlama uygun kullanmakta fayda var. Endişe kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Kaygı
  • Tasa
  • Bulut
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Endişenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Endişe eş anlamlısı olan kelimelerin cümle içinde kullanımına bazı örnekler şunlardır:

  • Sınav sonuçların için neden bu kadar tasalandığını bir türlü anlayamıyorum.
  • Gelecek güzel günleri hayal etmek tasalarımı biraz olsun hafifletti.
  • Kaygı dolu gözlerle bana olan bakışları gerçekten canımı sıkmıştı.
  • Sevgilisine dair fena düşüncelerin bulutu sonunda onu ele geçirmişti.
  • Sınav kaygısı geceleri uykusunu kaçırıyordu.
  • Tasasız olmasını takdir etmekle birlikte neden böyle olduğunu pek anlamış değilim.
  • Kafasındaki bu yersiz düşünceler onu kaygılanmasına neden oluyor.
  • Öyle fena bir düşüncenin bulutu geçmişti ki üstünden, yüzü bembeyaz olmuştu.
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