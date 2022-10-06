EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Matem eş anlamlısı nedir? Matem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matem eş anlamlısı nedir? Matem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

06.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi bakımından son derece zengin dillerden biridir. Birçok farklı dilden kelimeyi kabul etmiştir. Matem kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Arapçadan dilimize gelip yerleşmiştir. Matemin eş anlamlısı kelime de vardır.

Matem eş anlamlısı nedir? Matem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde farklı dillerden gelip yerleşmiş birçok kelime vardır. Bu kelimeler zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimleriyle yapısal olarak değişmiş ve Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Matem kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Tek bir anlamı ve eş anlamlı sözcüğü vardır.

Arapça "cenaze töreni" anlamına gelen "maˀtam" kelimesinden türemiştir. Türkçedeyse daha çok duygu durumun belirtir. Türk Dil Kurumuna göre "yas" anlamında kullanılır. Matem, ölümden doğan acı ve bu acıdan doğan davranışlardır. Matem kelimesi Türkçede deyim olarak da kullanılır. Ayrıca farklı başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamları olan birleşik kelimeler üretebilir. Bu durum için Türk Dil Kurumunun verdiği bazı örnekler ve açıklamaları şu şekildedir:

  • Matem tutmak: Yas tutmak.
  • Matem ayı: Muharrem ayıdır. Aşure ayı, matem ayı olarak geçer.
  • Matem havası: Bir yerde, herhangi bir sebeple ortaya çıkan üzüntülü durum.
Korkak eş anlamlısı nedir? Korkak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerKorkak eş anlamlısı nedir? Korkak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı ve eş anlamlısı olabilir. Bazı kelimelerin ise tek bir anlamı ve eş anlamı vardır. Matem kelimesinin eş anlamı olan kelime de bir tanedir. Matem eş anlamlısı kelime "yas" kelimesidir.

Körpe eş anlamlısı nedir? Körpenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımKörpe eş anlamlısı nedir? Körpenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Matemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matemin eş anlamlısı olan kelime ve matem kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Uzun zamandır yas tutuyor, insan içine çıktığı yok.
  • Matemini anlıyorum ama artık hayata geri dönmelisin.
  • Artık en büyük mutluluk da yetmiyordu yasını dindirmeye.
İrade eş anlamlısı nedir? İrade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİrade eş anlamlısı nedir? İrade kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Okul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleriOkul ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatilleri
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.