Matem eş anlamlısı nedir? Matem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde farklı dillerden gelip yerleşmiş birçok kelime vardır. Bu kelimeler zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimleriyle yapısal olarak değişmiş ve Türkçeleşerek dilimize yerleşmiştir. Matem kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Tek bir anlamı ve eş anlamlı sözcüğü vardır.

Arapça "cenaze töreni" anlamına gelen "maˀtam" kelimesinden türemiştir. Türkçedeyse daha çok duygu durumun belirtir. Türk Dil Kurumuna göre "yas" anlamında kullanılır. Matem, ölümden doğan acı ve bu acıdan doğan davranışlardır. Matem kelimesi Türkçede deyim olarak da kullanılır. Ayrıca farklı başka kelimeler ile bir araya gelerek yeni anlamları olan birleşik kelimeler üretebilir. Bu durum için Türk Dil Kurumunun verdiği bazı örnekler ve açıklamaları şu şekildedir:

Matem tutmak: Yas tutmak.

Matem ayı: Muharrem ayıdır. Aşure ayı, matem ayı olarak geçer.

Matem havası: Bir yerde, herhangi bir sebeple ortaya çıkan üzüntülü durum.

Matem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı ve eş anlamlısı olabilir. Bazı kelimelerin ise tek bir anlamı ve eş anlamı vardır. Matem kelimesinin eş anlamı olan kelime de bir tanedir. Matem eş anlamlısı kelime "yas" kelimesidir.

Matemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Matemin eş anlamlısı olan kelime ve matem kelimesi ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Uzun zamandır yas tutuyor, insan içine çıktığı yok.

Matemini anlıyorum ama artık hayata geri dönmelisin.

Artık en büyük mutluluk da yetmiyordu yasını dindirmeye.



