Keder eş anlamlısı nedir? Keder kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Keder kelimesi, önlenemez veya engellenemez bir durum karşısında hissedilen acıyı ifade eder. Keder kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre "Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa" anlamlarını karşılar. Aynı zamanda keder kelimesinin eş anlamlıları da mevcuttur. Bir cümle içerisinde bu sözcüğün anlamdaşları kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk olmaz. Keder eş anlamlısı olan kelimelerin okunuşları ve yazılışları birbirinden farklı olmasına rağmen anlam olarak aynıdır.

Keder kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Yazılı ve sözlü iletişimde hem kelimenin kendisi hem de eş anlamlıları yaygın olarak kullanılır. Özellikle edebî eserlerde bu kelimeye ve eş anlamlılarına sıklıkla rastlarız. Keder kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "acı"dır. Kederin eş anlamlısı olan sözcüklerinin bazıları daha sık kullanılırken bazıları nadir kullanılmaktadır. Kederin eş anlamlısı olan kelimeler:

Acı

Beliye

Bulut

Elem

Gaile

Hüzün

Iztırap

İnkıbaz

Koyuntu

Kalp ağrısı

Zehir

Kederin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Keder kelimesi ile aynı anlamı taşıyan sözcükler cümle içerisinde sıklıkla kullanılır. Bu sözcükler cümle içerisinde kullanıldığında herhangi bir anlam bozulmasına sebep olmaz. Keder kelimesinin eş anlamlıları ile kurulan bazı örnek cümleler:

O gelene kadar acım hafiflemişti.

Artık hüzünlenmeyi bırakmıştım.

Yaşadığı o büyük ızdırabı kimseye anlatamıyordu.

Sen gittiğin zaman içimi bir zehir kaplıyor.

O zaman karşı çıksaydın bu beliyeler belki başımıza gelmezdi.

Şen gülümsemesinin üstünden ciddi bir düşüncenin bulutu geçer gibi oldu.

Ailesinin gaileleri, küçücük yaşta kendi üzerine yıkılmıştı.

Hayata küsmüş, içi zehir dolu yaşamıştı bütün hayatını.

Tam kalp ağrıları durmuştu ki eski âşığını görmüştü caddede.



