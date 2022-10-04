Keder eş anlamlısı nedir? Keder kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Keder kelimesi, önlenemez veya engellenemez bir durum karşısında hissedilen acıyı ifade eder. Keder kelimesi, Türk Dil Kurumuna göre "Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa" anlamlarını karşılar. Aynı zamanda keder kelimesinin eş anlamlıları da mevcuttur. Bir cümle içerisinde bu sözcüğün anlamdaşları kullanıldığında cümlenin anlamında herhangi bir bozukluk olmaz. Keder eş anlamlısı olan kelimelerin okunuşları ve yazılışları birbirinden farklı olmasına rağmen anlam olarak aynıdır.
Yazılı ve sözlü iletişimde hem kelimenin kendisi hem de eş anlamlıları yaygın olarak kullanılır. Özellikle edebî eserlerde bu kelimeye ve eş anlamlılarına sıklıkla rastlarız. Keder kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerden biri "acı"dır. Kederin eş anlamlısı olan sözcüklerinin bazıları daha sık kullanılırken bazıları nadir kullanılmaktadır. Kederin eş anlamlısı olan kelimeler:
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