Kâinat eş anlamlısı nedir? Kâinatın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kaniat kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "var olanlar, tüm varlıklar, evren"anlamına gelen "kāˀināt" kelimesinden alıntıdır. Dilimize "kâinat" olarak geçen kelime 14. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre "evren, dünya, herkes" anlamına gelir. Kâinatın eş anlamlısı olan kelimeler de vardır.

Kâinat eş anlamlısı nedir?

Kâinat kelimesinin eş anlamı kelimeler de bulunur. Kâinat genellikle eski kullanımda görüldüğü için günümüzde yerine kullanılabilecek başka kelimeler vardır. Var olmakla ilişkili bu kelime var olanların tümünü kapsayacak anlamını karşılayan başka kelimelerle eş anlamlılık gösterir.

Kâinat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "evren" kelimesidir. Evren, tüm uzay sistemini yani gök varlıklarının bütününü tanımlamak için kullanılır. Kainatla özellikle bu anlamda eşlik gösterir.

Kâinatın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kâinat kelimesinin eş anlamlısı olan evren kelimesiyle ile birbirinden farklı cümleler kurulabilir:

Evrenin uçsuz bucaksız oluşu insan merakını daha da arttırıyor ve yeni araştırmalar için motivasyon sağlıyor.

Evrenin en temiz kalpli insanıdır, kimseyi kırmaz, çok nazik davranır.

Sayabildiğimiz ve henüz araştırdığımız tüm gök cisimleri, evrenin sınırsız boşluğunda salınıyor, merakımızı cezbediyorlar.



