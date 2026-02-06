SPOR

Endrick fırtınası Fransa Kupası'nda esti! Real Madrid'in genç yıldızı yeniden doğdu

Real Madrid'in Lyon'a kiraladığı Brezilyalı genç yetenek Endrick, Fransa Kupası'nda gösterdiği üstün performansla adından söz ettiriyor. Laval karşısında attığı sansasyonel gol, Lyon'u bir üst tura taşırken, Real Madrid'in yıldızı resmen coştukça coşuyor. Genç yıldızın performansı, onu Fransa'da ayın oyuncusu ödülüne de taşıdı.

Burak Kavuncu
Real Madrid'in kiralık gönderdiği genç yıldız Endrick, Fransa Kupası'nda attığı gollerle Lyon'u sırtlıyor. Performansı, Real Madrid'de şans bulamayan oyuncu için yeni bir sayfa açtı.

Real Madrid'in devre arasında Lyon'a kiraladığı 19 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick, Fransa Kupası'nda fırtına gibi esiyor. Genç yıldız, Laval karşısında attığı golle takımını bir üst tura taşırken, performansı Real Madrid'de neden şans bulamadığı sorusunu akıllara getirdi. 25 metreden sol ayağıyla yaptığı vuruş, adeta fileleri havalandırırken, Fransız futbolseverler bu yeteneğe hayran kaldı.

FRANSA'DA HAT-TRİCK YAPAN EN GENÇ BREZİLYALI OLDU!

Endrick fırtınası Fransa Kupası nda esti! Real Madrid in genç yıldızı yeniden doğdu 1

Endrick'in Lyon formasıyla çıktığı 5 maçta 5 gol ve 1 asistlik performansı, onun sadece gol atmakla kalmayıp, aynı zamanda takım oyununa da katkı sağladığını gösteriyor. Dribling yeteneği ve pas bağlantılarıyla da dikkat çeken genç yıldız, Lyon'un hücum hattına yeni bir soluk getirdi. Özellikle Ligue 1'deki Metz maçında yaptığı hat-trick, onu Fransa futbolunun gündemine oturttu. Bu performansıyla Endrick, Ligue 1'de hat-trick yapan en genç Brezilyalı oyuncu unvanını da elde etti.

ENDRICK REAL MADRİD'E GÖZ KIRPIYOR...

Endrick fırtınası Fransa Kupası nda esti! Real Madrid in genç yıldızı yeniden doğdu 2

Real Madrid'de La Liga'da sadece 1 maçta forma giyebilen Endrick, Lyon'da adeta yeniden doğdu. Teknik direktörünün kendisine duyduğu güven ve takım arkadaşlarının desteğiyle kısa sürede uyum sağlayan genç yıldız, performansıyla Fransa'yı sallıyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Endrick'in bu performansı, Lyon'un sezonun gidişatını değiştiren bir transfer olarak değerlendiriliyor. Genç futbolcu, uyum sürecinin mükemmel olduğunu, takım arkadaşları ve teknik ekiple iletişiminin çok iyi olduğunu belirtiyor.

Endrick fırtınası Fransa Kupası nda esti! Real Madrid in genç yıldızı yeniden doğdu 3

Laval maçında 2-0'lık galibiyeti getiren golün yanı sıra, Endrick'in genel performansı da göz dolduruyor. Rakip defansları zorlayan, sürekli hareket halinde olan ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratan Endrick, Lyon'un hücum gücünü önemli ölçüde artırdı. Kupa maçlarındaki performansı kadar, ligdeki istikrarı da dikkat çekici. Her maçta gol veya asist katkısı sağlayan Endrick, Lyon taraftarının sevgilisi haline geldi.

Endrick'in Fransa Kupası'ndaki parlayan performansı, Real Madrid'in kiralama kararını yeniden düşünmesine neden olabilir. Genç yıldızın gelişimini yakından takip eden Real Madrid yönetimi, sezon sonunda Endrick'i geri çağırma seçeneğini değerlendirebilir. Ancak, Endrick'in Lyon'da bulduğu ortam ve düzenli forma şansı, onun gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bu nedenle, genç yıldızın geleceğiyle ilgili kararın dikkatli bir şekilde verilmesi gerekiyor. Endrick'in performansı, genç oyuncuların doğru ortamda nasıl parlayabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

