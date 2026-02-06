Beşiktaş transferde çıldırdı! Son gün üçüncü isim İstanbul'a geliyor: Devis Vasquez

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı transferde şov yapmaya devam ediyor. Kış transfer döneminin son gününde kadrosuna arka arkaya takviyeler yapan Beşiktaş, kaleye de İtalya'dan bir ismi getirdi.

SAATİNE KADAR DUYURULDU!

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Roma'dan kaleci Devis Vasquez'i kadrosuna kattı. Siyah-beyazlıların yeni transferinin 19.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

İtalya basınından Marco Conterio'nun özel haberine göre; Beşiktaş, Roma'nın 27 yaşındaki Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez'i opsiyonlu kiralamaya çok yakın. Vasquez, Beşiktaş'a imza atmaya hazır. Oyuncu İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

TRANSFERİN RAKAMLARI BELLİ OLDU...

Kiralama bedeli yok.

Maaş: 200 B€

Satın alma opsiyonu zorunlu değil

TARİHİNDEKİ İKİNCİ KOLOMBİYALI KALECİ!

Devis Vásquez, Beşiktaş tarihindeki ikinci Kolombiyalı kaleci olacak. Beşiktaş, Roma kalecisi Devis Vasquez’i İstanbul’a getirmek için uçuş programı oluşturdu.

BİR DE CORDOBA'DAN DİNLEYİN...

Siyah-beyazlı ekibin efsane kalecilerinden Oscar Cordoba daha önce yaptığı bir röportajda, "Devis Vasquez'i 2020 yılında Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'ye önermiştim. Çok iyi özelliklere sahip bir kaleci. Umarım fırsat bulur. Bazen yetenekli olursunuz ama önünüzde biri vardır ve kendinizi gösteremezsiniz. Bu pozisyonu bildiğim için Devis Vasquez'e güveniyorum ve onun için referans oluyorum." demişti.

BUGÜN AÇIKLANAN 3.İSİM!

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı bugün resmen şov yapmaya devam ediyor. Kartal sabah saatlerinde Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirirken, Marsilya'dan sağ bek Amir Murillo'yu da kadrosuna katmıştı. Adalı, günün üçüncü hamlesini de yaparak kaleye Roma'dan Devis Vasquez'i alarak transferde günün şampiyonu olmak istiyor.