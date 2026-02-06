SPOR

Beşiktaş'tan bir son gün bombası daha! Kartal Amir Murillo'yu açıkladı

SON DAKİKA Beşiktaş Haberleri... Süper Lig devlerinden Beşiktaş, ara transfer döneminin son gününde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip sağ bek bölgesine Fransız ekibi Marsilya'dan Amir Murillo'yu kadrosuna katarken, oyuncunun bugün İstanbul'da olacağını açıkladı...

Burak Kavuncu
Amir Murillo

Amir Murillo

PAN Panama
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Marsilya
Beşiktaş, Süper Lig'de ara transfer döneminde bir imzayı daha duyurdu. Siyah-beyazlılar, Amir Murillo'nun İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU...

Ara transfer döneminin son gününde sabah erken saatlerde Agbadou'yu resmen açıklayan Kara Kartal, sağ bek bölgesi içinde Amir Murillo ile de her konuda anlaştı. Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşmaya varıldı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Beşiktaş, Amir Murillo'nun bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.

KARTAL KADROSUNU BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRİYOR...

Kartal devre arası transfer döneminde kadosuna Yasin Özcan, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katarken, yeni stoperi Emmanuel Agbadou'yu da bu sabah İstanbul'a getirmişti.

transfer Marsilya Serdal Adalı son dakika beşiktaş Amir Murillo
