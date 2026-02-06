Beşiktaş'tan bir son gün bombası daha! Kartal Amir Murillo'yu açıkladı

Beşiktaş, Süper Lig'de ara transfer döneminde bir imzayı daha duyurdu. Siyah-beyazlılar, Amir Murillo'nun İstanbul'a geliş saatini açıkladı.

KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU...

Ara transfer döneminin son gününde sabah erken saatlerde Agbadou'yu resmen açıklayan Kara Kartal, sağ bek bölgesi içinde Amir Murillo ile de her konuda anlaştı. Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşmaya varıldı.

RESMEN AÇIKLANDI!

Beşiktaş, Amir Murillo'nun bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacağını açıkladı.

KARTAL KADROSUNU BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİRİYOR...

Kartal devre arası transfer döneminde kadosuna Yasin Özcan, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katarken, yeni stoperi Emmanuel Agbadou'yu da bu sabah İstanbul'a getirmişti.