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Endüstri nasıl yazılır? Endüstri mi endüstiri mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
12.10.2024 20:19
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Dilimizde birçok farklı özelliğe sahip kelime vardır. Kimi kelimeler Türkçe kökenliyken, kimisi ise farklı kültürlerden gelerek dilimize aktarılmıştır. Özellikle yabancı kökene sahip sözcüklerin yazım stilinde yaygın olarak ikilem yaşanmaktadır. Yazımında imla hatası yapılan sözcüklerden biri endüstri kelimesidir. Bu kelimenin doğru yazımını öğrenmek için sözlük sitelerine bakılmaktadır. Peki, endüstri nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Endüstri nasıl yazılır? Endüstri mi endüstiri mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Endüstri kelimesi, ticari işlerin üretim kısımları için kullanılan bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizi meydana getiren pek çok sözcüğün, hem okunuş hem de yazılışları birbirinden farklı olmaktadır. Bu yüzden, endüstri yazımı ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak önemlidir. Bu sözcük telaffuz edilirken ağızdan farklı çıkmakla birlikte yazıya dökülürken ise daha farklıdır. Bu farkın kavranabilmesi için TDK sözlüklerinden faydalanılır.

Endüstri nasıl yazılır?

Endüstri kelimesi, genel olarak üretim faaliyetlerinin tamamın kapsayan bir kavramdır. Türkçemizde birçok yabancı kökenli sözcük mevcuttur. Endüstri de bu yabancı kökenli kelimelerden biridir. Bu kelime, dilimize Fransızca'dan girmiş kelimeler arasındadır. Fransızca “industrie” sözcüğünden çevrilerek dilimize aktarılmış olan bu sözcüğün yazım tarzında, sıklıkla imla hatası görülmektedir. Bu imla hataları giderilmediğinde ortaya ciddi derecede manası bozuk cümleler çıkabilmektedir.

Kelimelerin hem yazımı hem de telaffuz biçimleri ile ilgili en doğru bilgilere veren kaynakların başında Türk Dil Kurumuna ait olan Türkçe sözlük sayfası gelir. Bu sayfa vasıtası ile kelimelerin yazımı, okunuşu ve anlamlarına erişim sağlanır. Bu bağlamda endüstri TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (İsim) İşleyim veya sanayi.

Endüstri mi endüstiri mi?

Endüstri sözcüğü, dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden biri olarak bilinmektedir. Bu kelime, çok sık kullanılmasına karşın, genellikle imla yanlışı yapılarak yazılmaktadır. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından yazılı mecralarda karşımıza “endüstiri” şeklinde çıkmaktadır. Bu hatalı yazımın sebebi, sözcüğün ağızdan söylenildiği gibi yazıya aktarılmasıdır.

Türk Dil Kurumunun sözlük sayfasını ziyaret ettiğimizde bu sözcüğün doğru kullanımın “endüstri” şeklinde olması gerektiğini görmekteyiz. Kelimenin sonuna doğru yer alan “t” ve “r” harfleri arasına sesli “i “ harfinin konularak yazılması, TDK yönünden yanlış kabul edilmektedir. Sözcüklerde yapılan en ufak bir harf hatası, cümlelerin anlamlarının bozulmasına yol açabilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında endüstri doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Endüstri (doğru kullanım)
  • Endüstiri (yanlış kullanım)
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