Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, yeni petrol keşiflerini değerlendirdi:

AYDIN (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son bir ayda karada yürütülen petrol arama çalışmaları sonucu günlük 6 bin 800 varillik yeni keşifler yapıldığını belirterek, bu sayede günlük üretimin 60 bin varilin üzerine çıktığını, 2023 hedefinin ise 100 bin varil olduğunu bildirdi.

Aydın programı kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret eden Bakan Dönmez, burada yaptığı açıklamada, merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketinde olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin kara alanında gerçekleştirdiği petrol doğal gaz arama faaliyetlerinin neticesinde ortaya çıkan bazı keşifleri kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı.

Geçen yıl Türkiye tarihinin en büyük, dünya genelinde de derin deniz off-shore aramalarının en büyük keşfini açıkladıklarını kaydeden Dönmez, "Türkiye sadece denizde arama ve üretim faaliyetleri yapmıyor. Uzunca bir süredir karada da arama faaliyetlerine ağırlık vermiştik. Onların da meyvelerini hamdolsun almaya başladık. Son bir ayda yaptığımız yeni keşiflerle gerek Güneydoğu'da gerekse Trakya'da günlük 6 bin 800 varillik bir üretim artışı sağlamış olduk. Geçtiğimiz yıl ortalama üretimimiz 51 bin 600 varildi. Bu yıl bu keşiflerle 60 bin varilin üstüne çıkmış olacağız. Hedefimiz 2023'te 100 bin varile çıkmak. Bu son Karadeniz'deki keşif hariç, mevcut karadaki sahaları kastediyorum." diye konuştu.