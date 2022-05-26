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Enerjide acele kamulaştırma kararları

26.05.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerjide acele kamulaştırma kararları

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Çankırı, Denizli, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mersin ve Zonguldak'ta yapılacak enerji nakil hatlarının güzergahlarına isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi ve ENH (enerji nakil hatları) yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 23 milyon 945 bin lira, geçici teminat bedeli ise 718 bin 350 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, 14 Haziran Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

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