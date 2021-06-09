Enerya, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 5 mahalleyi doğal gazla buluşturacak

Enerya Enerji, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 88 kilometre şebeke imalatı yapmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dağıtım ağını genişletmeyi amaçlayan Enerya Enerji, yapılacak şebekeyle 5 mahalleyi daha doğal gazla buluşturacak.

Bu kapsamda, Korkuteli'nin Uzunoluk, Kiremitli, Karşıyaka, Yeni, Aşağıpazar olmak üzere 5 mahallesinde, toplam 11 bin 135 haneye doğal gaz iletilmesi planlanıyor. İlçede, Enerya müşteri hizmetleri ofisi ve acil ekipleri de hizmet sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Temmuz 2019'da bölgeye doğal gaz getirilmesi sürecinin başladığını ifade etti.

Yıllık 10 milyon metreküp doğal gaz hacmiyle bu yıl ilçede toplam 7 bin aboneye hizmet vermeyi öngördüklerini vurgulayan Tulukcu, "Çok kısa sürede ilçe merkezinin tamamında imalat çalışmalarımızı bitireceğiz. Bu yıl bütün paydaşlarımızla birlikte doğal gaz ateşini Korkuteli'nde yakacağız. Temel önceliğimiz vatandaşlarımızın doğal gaz konforuyla buluşmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.