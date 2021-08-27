YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Enerya Enerji Antalya'da 110 mahallede 176 bin aboneye ulaşacak

Enerya Enerji Antalya'da 110 mahallede 176 bin aboneye ulaşacak

27.08.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerya Enerji'nin Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Tulukcu: - "Antalya'da 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 400 bin hanede 160 bin aboneye hizmet veriyoruz" - "Bölge halkına doğal gazı anlatmak, kullanım rahatlığı ve doğal gaz ile ev ekonomisine sağlanan katkı hakkında tüketiciyi bilgilendirmek gerekiyor"

ANTALYA (AA) - Enerya Enerji'nin Antalya, Aydın, Denizli ve Erzincan'dan Sorumlu Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukcu, Antalya'da 400 bin hanede 160 bin aboneye hizmet verdiklerini belirterek, "Antalya’da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılı sonuna kadar 176 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tulukcu, yaptığı açıklamada, Enerya Enerji'nin Antalya'da 104 mahallede kesintisiz hizmet verdiğini aktardı.

Enerya'nın 2021 sonuna kadar 180 bine yakın aboneye hizmet vermeyi hedeflediğini kaydeden Tulukcu, "Antalya’da 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 400 bin hanede 160 bin aboneye hizmet veriyoruz. Antalya’da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2021 yılı sonuna kadar 176 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tulukcu, Antalya'da doğal gaz çalışmaları kapsamında temmuz sonu itibarıyla 32,4 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını ifade ederek, hizmet verdikleri kentlerde doğal gaz konforunu ve ekonomik faydalarını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler veren Tulukcu, şunları kaydetti:

"2021 sonu itibarıyla şebekemizi 2 bin 241 kilometreye çıkarmayı, toplamda 110 mahalleye ve 176 bin aboneye ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2020'de pandemiye rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı’nda yeni yatırımlarımızla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam ettik. 2021’de ise Korkuteli’nde başlayan imalat çalışmalarıyla birlikte doğal gaz dağıtım ağımız her geçen gün büyüyor."

Tulukcu, Korkuteli bölgesinde bu sene 11,02 kilometre çelik, 54,63 kilometre polietilen ve 27,6 kilometre servis hattı olmak üzere toplam 93,25 kilometre şebeke imalatı için çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çekerek, eylül itibarıyla Korkuteli’de doğal gaz kullanımını başlatmayı hedeflediklerini aktardı.

Enerya, Korkuteli’nde yıllık 10 milyon metreküp doğal gaz hacmi ile 2021’de toplam 7 bin aboneye hizmet vermeyi hedefliyor. Yapılacak şebeke ile Korkuteli’nde 5 mahalle hizmet kapsamına alınırken, Uzunoluk, Kiremitli, Karşıyaka, Yeni, Aşağıpazar mahallelerinde toplam 11 bin 135 haneye ulaşılması hedefleniyor.

- Doğal gaz ev ekonomisine katkı sağlıyor

Tulukcu, Antalya gibi ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde alternatif ısınma yöntemlerinin sıkça tercih edildiğini belirterek, "Aslında tüketiciler doğal gaz konforunu ve alternatif ısınma yöntemlerine göre çok daha tasarruflu olduğunu gördüklerinde doğal gaz kullanımına olumlu yaklaşıyorlar. Bölge halkına doğal gazı anlatmak, kullanım rahatlığı ve doğal gaz ile ev ekonomisine sağlanan katkı hakkında tüketiciyi bilgilendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Antalya’da doğal gazsız ev kalmasın amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tulukcu, şunları kaydetti:

"Enerya, doğrultuda bağlantı bedeline 5 taksit uygulaması ile doğal gaza geçiş sürecini kolaylaştırıyor. Bunun yanı sıra kurumsal çözüm ortağı VakıfBank ile doğal gaz dönüşümü yaptırmak isteyenlere özel, avantajlı bireysel kredi kampanyası kullanıcılara sunuluyor. Aboneler, VakıfBank’tan, 36 ay vadeli kredi kullanma fırsatı sağlayan kampanyadan yararlanabiliyor. Tüm çalışmalar daima müşteri odaklı yürütülüyor. Müşteri memnuniyetini yüzde 100’e çıkarmak temel önceliklerimizden birisi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 binBu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin
Ülkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradıÜlkeyi ayağa kaldıran olay! Yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına uğradı
Türk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattıTürk askeri Kabil'deki kontrol noktasında annesinden ayrı düşen Hadiya bebeğe şefkat elini uzattı

Ankara Namaz Vakitleri 27 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:05
Öğle
12:55
İkindi
16:38
Akşam
19:36
Yatsı
21:00

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Akar Eczanesi
Cankaya
Çevik Eczanesi
Cankaya
Ececan Eczanesi
Cankaya
Madenoğlu Eczanesi
Cankaya
Mutlukent Eczanesi
Cankaya
Sera Eczanesi
Cankaya
Akyurt Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

Muğla'da denize giren kişi boğuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Sivasspor, Kopenhag maçı için Danimarka'ya gitti

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarına başladı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.