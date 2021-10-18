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  4. Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e yanıt: Niye Youtuber’lara sallıyor ki?

Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e yanıt: Niye Youtuber’lara sallıyor ki?

18.10.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okan Bayülgen Influencer'lar için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" demişti. Bayülgen'in bu yorumuna Enes Batur yanıt verdi.

Enes Batur, Alara Eriç’in yeni şarkısı “Yıldızlar”ın Taksim’de bir otelde gerçekleşen lansmanına katıldı.
Okan Bayülgen’in influencer’lar hakkında “Onların hepsi çöp” yorumuna Enes Batur’dan cevap geldi.

Okan Bayülgen açıklamasında, “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil" demişti.

Enes Batur bu yoruma dair gelen sorulara yanıt verdi. Batur açıklamasında, “Belki de çöpüzdür. Okan ağabey kaç yaşında? Onun yerinde olsam zengin olurdum villamda takılırdım. Niye Youtuber’lara sallıyor ki? Youtuber’lara sallamak çocukça değil mi onun yaşındaki birine göre?” dedi.

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Enes Batur Okan Bayülgen
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