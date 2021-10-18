Enes Batur'dan Okan Bayülgen'e yanıt: Niye Youtuber’lara sallıyor ki?

Enes Batur, Alara Eriç’in yeni şarkısı “Yıldızlar”ın Taksim’de bir otelde gerçekleşen lansmanına katıldı.

Okan Bayülgen’in influencer’lar hakkında “Onların hepsi çöp” yorumuna Enes Batur’dan cevap geldi.

Okan Bayülgen açıklamasında, “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil" demişti.

Enes Batur bu yoruma dair gelen sorulara yanıt verdi. Batur açıklamasında, “Belki de çöpüzdür. Okan ağabey kaç yaşında? Onun yerinde olsam zengin olurdum villamda takılırdım. Niye Youtuber’lara sallıyor ki? Youtuber’lara sallamak çocukça değil mi onun yaşındaki birine göre?” dedi.

